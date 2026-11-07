"Neću, pa ne školujem se da bih masirala!" Danas je ova Dalmatinka dvostruka svjetska viceprvakinja, a njezina priča mnoge će inspirirati

Od malog dalmatinskog otoka do svjetskog pobjedničkog postolja! Fizioterapeutkinja Branka Bašić s Murteraostvarila je velik međunarodni uspjeh osvojivši dvije srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu u masaži, manualnoj terapiji i Nuad Thaiju, održanom 24. i 25. listopada u talijanskom Lecceu. U konkurenciji međunarodnih stručnjaka istaknula se u kategorijama švedske masaže i fizioterapije, postavši dvostruka svjetska viceprvakinja u tim disciplinama.

No, iza odličja stoji zanimljiva životna priča. Branka je tijekom školovanja bila uvjerena da se neće profesionalno baviti masažom, a danas upravo u tom području ostvaruje zapažene rezultate. U razgovoru za ŠibenikIN , otkrila je kako se njezina profesionalna ljubav razvijala, što joj znače osvojene medalje i zašto smatra da se u fizioterapiji nikada ne prestaje učiti.

Razrednica joj je predvidjela budućnost, a ona joj nije vjerovala

Brankin profesionalni put započeo je u Medicinskoj školi u Šibeniku, gdje se od 2006. do 2010. obrazovala za fizioterapeutskog tehničara. Potom je nastavila školovanje u Velikoj Gorici i Zagrebu, postupno proširujući znanje o ljudskoj anatomiji, pokretu i rehabilitacijskim postupcima.

Jedna od najzanimljivijih uspomena iz školskih dana vezana je uz njezinu tadašnju razrednicu Lidiju Maćukat. Ona joj je još tijekom srednje škole predvidjela da će jednoga dana postati izvrsna maserka. Branka je tada bila uvjerena da je njezina profesionalna budućnost drukčija.

"Neću, pa ne školujem se da bih masirala!", odgovorila joj je tada, prisjetila se u razgovoru za ŠibenikIN.

Godine su, međutim, pokazale da je razrednica dobro procijenila njezine sposobnosti. Kroz praktičan rad, dodatne edukacije i upoznavanje različitih terapijskih pristupa Branka je postupno otkrila koliko je privlači područje manualne terapije. Danas priznaje da je njezina razrednica bila u pravu, a posao koji obavlja smatra mnogo većim od samog zanimanja.

Dvije srebrne medalje u Italiji: Kruna dugogodišnjeg rada

Na natjecanju u Lecceu Branka je predstavljala Hrvatsku kao članica peteročlanog nacionalnog tima. Nastupila je u dvjema disciplinama, klasičnoj švedskoj masaži i fizioterapiji, a u objema je osvojila drugo mjesto. Bio joj je to četvrti natjecateljski nastup, nakon što je prethodnih godina već osvajala priznanja na hrvatskim i međunarodnim prvenstvima.

Njezin uspjeh nije došao preko noći. Na hrvatskom natjecanju 2025. godine osvojila je broncu u kategoriji Asian Freestyle, dok je iste godine na svjetskom prvenstvu u Lecceu osvojila srebro u zapadnoj refleksologiji i broncu u fizioterapiji. U svibnju 2026. na Hrvatskom međunarodnom prvenstvu u masaži i manualnoj terapiji bila je druga u kategoriji funkcionalne masaže i fizioterapije.

Ovogodišnje dvije srebrne medalje stoga predstavljaju nastavak njezina natjecateljskog napretka. Branka je za ŠibenikIN istaknula da joj je posebno značilo predstavljati Hrvatsku na međunarodnoj pozornici te da medalje doživljava kao potvrdu dosadašnjeg truda, ali i poticaj za buduće izazove.

Hrvatski tim osvojio čak 12 medalja, istaknuo se i terapeut iz Trogira

Uspjeh Murterinke dio je šireg rezultata hrvatskog tima, koji se iz Italije vratio s ukupno 12 medalja – šest zlatnih, četiri srebrne i dvije brončane, uz posebno priznanje.

Među dalmatinskim predstavnicima istaknuo se i Josip Ugrina iz Trogira, vlasnik obrta Utility Massage Center, koji je osvojio zlatnu medalju u kiropraktici te srebrnu u osteopatiji. Zlatko Pankretić, fizioterapeut koji živi i radi u Švicarskoj, osvojio je tri zlatna odličja, dok su priznanja osvojili i Marina Vitez iz Zagreba te Senad Ramić, terapeut s adresom u Beču.

Riječ je o natjecanju koje organizira međunarodna federacija za masažu, manualnu terapiju i Nuad Thai, a na kojem se vrednuju tehnika, prezentacija, profesionalni pristup i izvedba različitih postupaka. Takva natjecateljska priznanja potvrđuju rezultat demonstriranih vještina pred ocjenjivačima, iako sama po sebi nisu medicinski dokaz učinkovitosti pojedinih terapijskih metoda.

Na Murteru otvorila vlastiti studio, a danas podučava i buduće fizioterapeute

Branka je u prosincu 2025. godine osnovala vlastiti studio Spinae Labb na Murteru, u kojem se bavi fizioterapijom, masažom i manualnim tehnikama. Tijekom dosadašnje karijere iskustvo je stjecala u rehabilitacijskim, terapijskim, sportskim i wellness programima, a dodatno se usavršavala kroz različite stručne edukacije.

Posebno mjesto u njezinu radu zauzima individualni pristup. Smatra da svaki čovjek ima drukčije potrebe te da terapeut mora razumjeti anatomiju i funkciju tijela, znati procijeniti situaciju i prilagoditi postupke osobi s kojom radi. Jednako važnima smatra stalno obrazovanje, odgovornost prema klijentima i jasno razumijevanje granica vlastitih kompetencija.

Od rujna 2025. godine uključena je i u nastavu masaže u Medicinskoj školi u Šibeniku, gdje svoje iskustvo prenosi učenicima koji se obrazuju za fizioterapeutske tehničare. Tako se, nakon godina učenja i stručnog usavršavanja, našla u ulozi osobe koja nove generacije uvodi u zanimanje kojim se i sama bavi.

Sljedeće godine veliko natjecanje stiže u Šibenik

Nakon uspjeha u Italiji Branku očekuje novo natjecateljsko iskustvo, ovoga puta znatno bliže domu. Šibenik će od 6. do 9. svibnja 2027. godine biti domaćin međunarodne manifestacije ADRIA RESET, koja će objediniti stručni edukacijski program i Hrvatsko međunarodno prvenstvo u masaži i manualnoj terapiji.

Natjecateljski dio održat će se 8. i 9. svibnja u Amadria Park Resortu, a očekuje se dolazak domaćih i inozemnih terapeuta. Branka je već najavila da planira ponovno nastupiti, naglasivši kako će joj domaći teren donijeti dodatnu emociju, ali i veću tremu nego na dosadašnjim natjecanjima.

Iako ne skriva da bi jednoga dana voljela osvojiti i zlato, za nju medalje nisu jedino mjerilo profesionalnog uspjeha. Jednako važnima smatra svakodnevni rad, zadovoljstvo ljudi s kojima radi i mogućnost da svojim znanjem pridonese njihovu boljem funkcioniranju.

Priča Branke Bašić tako pokazuje koliko se profesionalni put može razlikovati od onoga što zamišljamo u školskim klupama. Djevojka koja svojedobno nije željela imati veze s masažom danas se na Murter vratila s dvjema svjetskim srebrnim medaljama, a njezine ambicije time nisu završile.