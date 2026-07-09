Nećete vjerovati što ljudi ostavljaju u Uberu: među izgubljenim stvarima i vrlo neobični predmeti

Malo je situacija koje izazivaju toliku nelagodu kao trenutak kada nakon izlaska iz vozila shvatite da ste nešto zaboravili na stražnjem sjedalu. Uoči intenzivne ljetne sezone putovanja, Uber je objavio deseto izdanje svog Lost & Found Indexa – godišnjeg pregleda predmeta koje korisnici najčešće zaboravljaju tijekom vožnji. Ovaj pregled ujedno podsjeća da se zaboravljeni predmeti mogu brzo i jednostavno vratiti vlasnicima putem Uber aplikacije, piše Revija HAK.

Iako Hrvati najčešće zaboravljaju svakodnevne stvari poput mobitela, novčanika i ključeva, Uberov globalni Lost & Found Index i ove godine pokazuje da neki zaboravljeni predmeti nisu nimalo uobičajeni. Među najneobičnijim predmetima pronađenima diljem svijeta ove godine našli su se zubalo s dva zuba, majčino mlijeko, mini hladnjak, dva mala stabla, perilica posuđa, paket živih leptira, dvije vjenčanice, akvarij, lutka za izloge, čarobni štapić, stolić za kavu pa čak i dječje protetsko oko.

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Naravno, većina prijava i dalje se odnosi na svakodnevne predmete. Prema podacima iz Hrvatske, na vrhu popisa najčešće zaboravljenih stvari nalaze se mobiteli i fotoaparati, kojih je zaboravljeno više nego dvostruko u odnosu na drugu najčešću kategoriju – torbe, ruksake i prtljagu. Slijede novčanici, ključevi, naočale, slušalice i zvučnici, dok su se među deset najčešće zaboravljenih kategorija našle i putovnice.

Među najdirljivijim prijavama našli su se ružičasti plišani zeko omiljen trogodišnjem dječaku, bijela plišana panda bez koje dvogodišnji dječak, kako stoji u prijavi, odbija zaspati, dječja dekica te malena dječja cipelica. Ljubitelji putovanja, s druge strane, prijavljivali su da su u vozilu ostavili vrećice istarskih čokolada s tartufima, poklon-vrećice, knjige, prostirke za plažu i šešire za sunce.

Još jedan zanimljiv podatak pokazuje da Hrvati često zaboravljaju pokrivala za glavu. Među prijavljenim predmetima našle su se crne kape, vunene kape, karirane kape, šilterice brendova The North Face, Adidas i Nike, slamnati šeširi, ali i šešir s UV zaštitom izrađen od posebnog materijala za zaštitu od sunca.

– Gotovo svatko barem je jednom doživio trenutak kada je nakon završetka vožnje shvatio da je u vozilu ostavio nešto važno. Dobra je vijest da korisnici putem Uber aplikacije mogu jednostavno kontaktirati vozača i dogovoriti povrat izgubljenog predmeta, što cijeli postupak čini brzim i jednostavnim – izjavila je Morena Šimatić, direktorica za Uber Hrvatska.

Podaci također otkrivaju jasan obrazac kada je riječ o trenucima u kojima korisnici najčešće ostavljaju svoje stvari u vozilu. Petak u 19 sati ističe se kao vrijeme kada se zaboravlja najviše predmeta, dok se najveći broj prijava odnosi na vikend večeri i noćne izlaske.

Najviše prijava podnosi se između 16 i 22 sata, kada se ljudi vraćaju s posla, druženja ili izlazaka. S druge strane, najmanje se stvari zaboravlja tijekom ranih jutarnjih sati radnim danom.

Kako prijaviti izgubljeni predmet?

Ako ste tijekom vožnje zaboravili osobni predmet, vozača možete kontaktirati u nekoliko jednostavnih koraka:

Otvorite Uber aplikaciju i odaberite karticu „Aktivnost“. Pronađite vožnju tijekom koje ste izgubili predmet. U odjeljku „Pomoć“ odaberite opciju „Pronađi izgubljeni predmet“. Prijavite izgubljeni predmet i kontaktirajte vozača. Nakon potvrde da je predmet pronađen, dogovorite njegovo preuzimanje.