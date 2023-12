NEĆETE POŽALITI! Jeste li spremni za novi advent u Splitu?

Advent je vrijeme druženja, darivanja i zabave. Upravo iz ovih razloga, restoran i bar Mandrach, je pripremio spektakularan adventski program. Smješteni na adresi Osmih Mediteranskih igara 5, ove zime je Mandrach mjesto zajedničkog druženja, međusobnog darivanja i zabave uz ukusna jela, pića te vrhunsku glazbenu zabavu.

Osim prigodne gastro ponude iz adventske kućice s adventskim jelima, posjetitelji mogu uživati i u posebnom adventskom ugođaju na otvorenom uz more, stolove s vatrom, foto kutak, tople dekice, DJ nastupe i gostovanja glazbenih zvijezda...

Budite s nama svaki dan od ponedjeljka do petka od 18h do 24h, a vikendom od 10h do 24h.

Za uzavrelu blagdansku atmosferu zadužena su poznata DJ imena; Laaxen, Sodeen, Leete, Vali, Inzo.

Od poznatih imena s hrvatske glazbene scene nastupaju mlade snage zvjezdanog neba koje će svojim vokalima i vrhunskim izvedbama stvoriti toplinu adventske večeri:

Marko Kutlić ( 12. ), otvorenje

( ), Jure Brkljača ( 12. ),

( ), Damir Kedžo ( 12. ),

( ), Lorena Bućan (12. Badnjak)

Svakog petka u restoranskom dijelu je i dalje neizostavna večer s Pecom. U ponudi restorana je novi jelovnik, a posebno naglašavamo dane bakalara koji nudimo u nekoliko originalnih recepata.

Restoran i bar Mandrach već je prepoznat kao oaza ugođaja i ugodnog ambijenta, dostupan i otvoren svim gostima. Prostor je pažljivo uređen kako bi stvorio, na prvi pogled, privlačnu atmosferu, a spoj tradicije i modernosti ogleda se u svakom detalju. U Mandrach-u se gost susreće s gastronomskom raznolikošću, a svaki zalogaj je izazov okusima, obogaćen strašću prema kulinarskoj umjetnosti.

Raznoliki i šareni ukrasi, bogati glazbeni i zabavni program, uz promotivne cijene adventskih delicija i pića garancija su za najposebniji Advent u Splitu. Posjetitelji Mandrach-a, u nezaboravnoj blagdanskoj čaroliji s bogatim adventskim programom, uživaju do 31 . prosinca.

Za rezervacije nazovite nas na mobitel: 099 32 32 32 4 ili nas pratite na Facebook-u i Instagram-u kako biste bili u toku s najnovijim informacijama. Vidimo se!