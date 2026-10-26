NEBO U PLAMENU! Spektakularne boje iznad Splita i Dalmacije

Pravi spektakl boja večeras je oduševio stanovnike Splita i Dalmacije! Nebo se uoči zalaska sunca pretvorilo u nevjerojatnu paletu crvenih, ružičastih, narančastih i ljubičastih nijansi, stvarajući prizore koji su mnoge ostavili bez daha.

Posebno dojmljivi bili su oblaci obasjani posljednjim Sunčevim zrakama, dok su se na horizontu izmjenjivali gotovo nestvarni prizori.

Fotografije snimljene s više lokacija u Splitu i Dalmaciji najbolje svjedoče o ovoj prekrasnoj večernjoj čaroliji.

Dalmacija je još jednom pokazala da za najljepše prizore ponekad treba samo podignuti pogled prema nebu!