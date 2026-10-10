Nebo se otvorilo nad Poljudom! Kiša pljušti kao iz kabla, pokisli i navijači i igrači

Nakon što je kiša protekla tri dana uglavnom zaobilazila Dalmaciju, nebo se ove subote ipak otvorilo nad Splitom. I to baš tijekom Hajdukove utakmice na Poljudu!

Iako je početak susreta prošao bez značajnijih oborina, pred kraj drugog poluvremena vremenske prilike naglo su se promijenile. Nad stadionom se spustio snažan pljusak, a kiša je u jednom trenutku počela padati doslovno kao iz kabla.

Navijači Hajduka, koji su i ove subote stigli na Poljud pružiti podršku Bijelima, tako su se našli usred pravog jesenskog pljuska. Posebno su na udaru bili oni na nepokrivenim dijelovima tribina, gdje je od kiše bilo gotovo nemoguće pobjeći.

Kiša natopila i travnjak

Ništa lakše nije bilo ni nogometašima. Snažna kiša natapala je travnjak, a igrači obiju momčadi morali su završnicu utakmice odraditi u znatno težim vremenskim uvjetima nego na početku susreta.

Prizori s Poljuda tako su najbolje pokazali koliko se vrijeme u Dalmaciji može brzo promijeniti. Nakon nekoliko dana tijekom kojih su oborine uglavnom zaobilazile splitsko područje, kiša je stigla u najnezgodnijem trenutku za tisuće ljubitelja nogometa.

Podsjetimo, još smo prije početka utakmice najavili mogućnost kiše tijekom susreta na Poljudu, a prognoza se na kraju i ostvarila.