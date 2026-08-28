Nebo nad Dalmacijom jutros je bilo nestvarno: Pomrčina Mjeseca, saharsko Sunce i vidljive pjege

Nebo nad srednjom Dalmacijom u ranim jutarnjim satima ponudilo je prizore kakvi se ne viđaju često. Fotograf Eddy Meštrović zabilježio je djelomičnu pomrčinu Mjeseca, a potom i upečatljiv izlazak Sunca kroz sloj saharske prašine. Dio fotografija nastao je na području Pantane, a dio kod novog čiovskog mosta.

Tko je ovog petka, 28. kolovoza, dovoljno rano podignuo pogled prema nebu, mogao je svjedočiti zanimljivom astronomskom prizoru. Nad Dalmacijom je bila vidljiva djelomična pomrčina Mjeseca.

Maksimum pomrčine neposredno prije zalaska Mjeseca

Na području Trogira polusjenovita faza pomrčine počela je u 3:23 sati, dok je djelomična pomrčina započela oko 4:33. Najzanimljiviji trenutak dogodio se oko 6:12 sati, kada je pomrčina dosegnula maksimum, i to dok je Mjesec već bio sasvim nisko nad zapadnim horizontom. Samo nekoliko minuta kasnije, oko 6:19 sati, Mjesec je zašao.

Pomrčina Mjeseca događa se kada se Zemlja nađe između Sunca i Mjeseca te njezina sjena padne na Mjesečevu površinu.

Ovoga puta nije došlo do potpune pomrčine, no velik dio Mjeseca ipak se našao u Zemljinoj sjeni, zbog čega je prizor bio vrlo upečatljiv.