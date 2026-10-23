Nebo iznad Stobreča večeras je priredilo pravi spektakl: Pogledajte čarobne prizore zalaska sunca

Petak je Dalmaciji donio kratkotrajni predah od nestabilnog vremena. Između dvije ciklone nastupilo je prolazno smirivanje, a upravo su takve vremenske prilike u kasnim poslijepodnevnim satima stvorile prekrasnu atmosferu na nebu iznad Stobreča.

Dok se sunce polako spuštalo prema horizontu, nebo su ukrasili visoki, tanki oblaci koji su pod posljednjim sunčevim zrakama poprimili tople nijanse. Bio je to jedan od onih zalazaka koji podsjećaju koliko priroda može biti dojmljiva i bez velikih vremenskih ekstrema.

Prekrasan zalazak kao najava nove promjene vremena

Iako je petak donio nešto mirnije vremenske prilike, atmosfera već pokazuje znakove nove promjene. Na nebu su se u kasnim poslijepodnevnim satima pojavili cirusi, visoki oblaci koji se sastoje uglavnom od ledenih kristalića.

Njihova pojava često može biti jedan od prvih znakova približavanja novog frontalnog sustava, osobito kada se postupno šire i zgušnjavaju.

Upravo takva situacija obilježila je završetak dana nad splitskim područjem. Nakon prolaznog smirivanja između dvije ciklone, nebo je počelo nagovještavati da stabilnije razdoblje neće dugo potrajati.

Stobreč još jednom pokazao svoju ljepotu

Posebnu čar večerašnjem prizoru dala je prepoznatljiva obalna atmosfera Stobreča, mjesta koje se nalazi nadomak Splita i s kojeg se pružaju lijepi pogledi na more i okolni krajolik.

U smiraju dana, kada se dnevna svjetlost počela gubiti, oblaci su postali najljepši ukras neba, a cijeli prizor dobio je gotovo slikarski ugođaj.

Premda meteorološki gledano cirusi mogu najavljivati dolazak nove ciklone, ljubiteljima prirode i fotografije pružili su još jednu priliku za uživanje u bojama dalmatinskog neba.

A kako je izgledao ovaj petak predvečer u Stobreču, najbolje pokazuje fotogalerija koju donosimo u nastavku.