Nebo iznad Sinja u znaku pilota: Održan 7. Memorijal Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade ZNG

Danas se na sinjskom aerodromu Piketu održao 7. Memorijal SZV 4. Brigade ZNG , jedinstveno zrakoplovno natjecanje u Republici Hrvatskoj u organizaciji Aerokluba Sinj. Samo natjecanje je dio dvodnevnog programa obilježavanja osnivanja Samostalnog zrakoplovnog voda u sastavu 4. Brigade ZNG, prve zrakoplovne postrojbe koja je sudjelovala u Domovinskom ratu te bila korijen za nastanak Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U samom natjecanju cilj pilota je da iz tri pokušaja slijetanja u označenu površinu sakupi što manje kaznenih bodova s tim da je polje koje nosi 0 kaznenih bodova samo 1,5 metara široko!

Natjecanje je okupilo 17. pilota iz 4 aerokluba: Aerokluba Sinj, Aerokluba Split, Aerokluba Zadar i Aerokluba Otočac, kao i predstavnike tvrtki Delić Air, Air Medulin i Spirit Solutions te pilotsku školu S.T.A. Jedna od zanimljivosti je što je ovogodišnje izdanje natjecanja okupilo i rekordan broj aviona, njih čak 14.

Natjecanje otvorio umirovljeni brigadir Matko Raos u svom 95 godina starom Polikarpovu Po-2, a zatvorio Petar Matas u mlaznom G-2 Galebu, u vlasništvu Miroslava Alabera.

Pogodci pilota nakon tri slijetanja su bili poprilično izjednačeni te se za rješenje pobjednika moralo odraditi doslijetanje, dok se borba za treće mjesto razriješila tek nakon dva doslijetanja.

U borbu za treće mjesto s 350 kaznenih bodova ušli su Boris Delić iz tvrtke Air Medulin i Maja Pađen iz tvrtke Spirit Solutions. Nakon dva doslijetanja Maja Pađen je bila preciznija te završila treća sa 550 kaznenih bodova dok je Boris Delić završio četvrti sa 600.

Razrješenje pobjednika bilo je vrlo neizvjesno s obzirom da se radi o izuzetno iskusnim pilotima Nenadu Deliću iz tvrtke Delić Air i Robertu Verbančiču iz tvrtke Air Medulin, bivšem viceprvaku svijeta u ovoj disciplini, koji su u doslijetanje ušli s po 300 kaznenih bodova. U doslijetanju Verbančič pogađa u polje koje nosi 150 kaznenih bodova dok Delić pogađa nulu te tako, nakon što je prethodne dvije godine bio drugi, odnosi zlatno odličje u Pulu.

Nakon završetka letačkog programa uslijedio je i svečani dio proglašenja pobjednika. Nagradu za treće mjesto uručio je Ivan Tomasović, direktor ovog natjecanja i upravitelj Aerodroma Sinj, za drugo mjesto nagradu je uručila Monika Vrgoč, direktorica Turističke zajednice grada Sinja. Zlatno odličje pobjedniku natjecanja uručio je brigadir u miru Matko Raos, ratni zapovjednik Samostalnog zrakoplovnog voda, dok je prijelazni pehar uručio Zvonko Kovačević, predsjednik Aerokluba Sinj.

Po završetku proglašenja uslijedio je ručak te se druženje natjecatelja nastavilo kroz popodnevne sate.