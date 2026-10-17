Nebo iznad Sinja sutra u znaku pilota: Čak 25 natjecatelja pokazat će umijeće preciznog slijetanja

Nakon što je danas u Sinju obilježena 36. godišnjica osnivanja Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade Zbora narodne garde, nastavno na taj događaj, sutra, 18. listopada, provest će se i natjecanje motornih pilota u preciznom slijetanju, odnosno 7. Memorijal Samostalnog zrakoplovnog voda 4. brigade ZNG.

Radi se o sportskom dijelu programa obilježavanja osnivanja prve zrakoplovne postrojbe RH i HRZ-a koju, već sedmu godinu zaredom, organizira Aeroklub Sinj, a provodi se na sinjskom aerodromu.

Podsjetimo, prije sedam godina Aeroklub Sinj odlučio je dodatno obilježiti datum osnivanja postrojbe te je tako nastao Memorijal kao sportski segment ukupnog programa i tako je već sedam godina uzastopno te je postao tradicionalno natjecanje sa velikim izgledima da postane i međunarodno zrakoplovno natjecanje.

Na 7. Memorijalu, a prema pristiglim prijavama, trebalo bi nastupiti 25 motornih pilota sa 13 zrakoplova. Početak je planiran za 9 sati, a očekuju se povoljni meteorološki uvjeti.

Ovaj program provodi se uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja i Splitsko-dalmatinske županije te nekoliko privrednih subjekata.