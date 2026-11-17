Dalmacija se jutros probudila uz prizore koji nikoga nisu mogli ostaviti ravnodušnim. Nebo je u ranim jutarnjim satima poprimilo nevjerojatne nijanse ružičaste, ljubičaste, crvene i narančaste boje, stvarajući prizore kao s razglednice.

Dok smo se spremali za novi radni dan, priroda je priredila pravi mali spektakl. Tamni oblaci, obasjani prvim zrakama sunca, stvorili su dramatičan kontrast s vatrenim horizontom, a posebno su dojmljivi bili odrazi boja na mirnoj morskoj površini.

Od gradskih vizura do dalmatinskih luka i obale, jutarnji prizori pokazali su svu raskoš dalmatinskog neba.

Iako je čarolija trajala kratko, bila je dovoljna da nastanu fotografije koje govore više od tisuću riječi.

Pogledajte fotogaleriju i uživajte u prizorima kojima je Dalmacija dočekala novi dan.