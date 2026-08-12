Nebeski spektakl privukao građane: Gužve na Mosoru i Hvaru zbog pomrčine Sunca i Perzeida

Rijedak spoj astronomskih događaja večeras je privukao velik broj građana koji su pohrlili na lokacije s kojih mogu što bolje pratiti noćno nebo.

Prvi na redu bila je djelomična pomrčina Sunca, koja je iz Hrvatske bila vidljiva u večernjim satima, a interes za promatranje bio je velik. Posebno je bilo živo na području Mosora, gdje su se stvarale gužve prema Zvjezdanom selu Mosor. Brojni Splićani odlučili su upravo s brda Makirina pratiti nebeski fenomen, koji se iz naših krajeva mogao vidjeti samo djelomično.

Ni Hvar nije ostao po strani. Građani i posjetitelji okupili su se i na Napoleonu, jednom od poznatih hvarskih mjesta za promatranje neba, kako bi iskoristili večer za astronomski spektakl.

No pomrčina Sunca nije jedini događaj koji je večeras privukao poglede prema nebu. U drugom dijelu noći očekuju se Perzeidi, odnosno Suze svetog Lovre, čiji se maksimum aktivnosti očekuje upravo u noći s 12. na 13. kolovoza.

Na Mosoru je zbog toga pripremljen poseban program koji je počeo promatranjem pomrčine, a nakon predavanja o Sunčevim olujama slijedi promatranje Perzeida. Prema najavi Zvjezdanog sela Mosor, ovogodišnji uvjeti za promatranje meteora trebali bi biti posebno dobri jer Mjesec neće ometati njihovu vidljivost.

Tako je večerašnje nebo ponudilo dvostruki razlog za izlazak iz kuće – najprije pomrčinu Sunca, a potom jednu od najpoznatijih kiša meteora u godini.