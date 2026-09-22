"Ne zna se tko pije, a tko plaća": Ne rade semafori kod Malla, a danas Splitom prolazi utrka

Vozače u Splitu danas čeka prometno zahtjevan dan. Osim što će se zbog prve etape međunarodne biciklističke utrke CRO Race 2026 prometnice etapno zatvarati, čitatelji nam se od jutra žale i na semafore koji ne rade na pojedinim raskrižjima.

Posebno upozoravaju na stanje kod Mall of Splita, gdje je, prema njihovim riječima, nastala poprilična prometna zbrka.

„Mudri ugasili semafor, ne zna se tko pije, a tko plaća na raskrižju kod Malla. Prednost uzimaju ovi što dolaze iz smjera Lovrinca“, javlja nam ljutiti čitatelj.

Kako nam navode građani, vozači su zbog situacije nervozni, a prolazak raskrižjem dodatno je otežan. Za sada nije poznato je li isključenje semafora povezano s današnjom utrkom niti zbog čega semafori ne rade, pa to ne treba povezivati dok ne dobijemo službenu potvrdu.

Dodatne poteškoće očekuju se od 11.45 sati, kada sa splitske Rive kreće zatvorena vožnja CRO Racea. Nakon pet kilometara kroz grad, službeni start utrke bit će u Ulici Domovinskog rata u 11.57 sati.