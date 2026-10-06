Ne zna ni gdje će spavati ni koga će upoznati. Ovaj mladić već dva mjeseca putuje dalmatinskim otocima: "Ideš kamo te put odnese"

Početkom listopada, za jednog od onih rijetkih dana kada se na otvorenom moru gotovo sve poklopi, zatekli smo se na Palagruži. Sunce, mirno more i vidljivost kakvu na ovom pučinskom otoku nije uvijek lako dočekati.

Na plaži smo upoznali Denisa Bottazza iz Zadra, automehaničara koji već godinama slobodno vrijeme koristi za nešto posve drukčije od klasičnog godišnjeg odmora.

Njegov način putovanja nije uobičajen. Između otoka prebacuje se različitim plovilima, a zajedno s njim putuje i njegov jet-ski. Kada stigne na određeni otok ili područje, upravo mu jet-ski služi za istraživanje obale, udaljenih uvala, špilja i mjesta do kojih je kopnom teško ili nemoguće doći.

Bez čvrstog itinerara, često i bez unaprijed riješenog smještaja.

Ove je godine na moru proveo gotovo dva mjeseca, obišao niz otoka od sjeverne Dalmacije do dubrovačkog područja, Lastova, Sušca i Palagruže, upoznavao svjetioničare i lokalne ljude, penjao se na otočne vrhove i otkrivao mjesta koja većina posjetitelja nikada ne vidi.

S Denisom smo razgovarali na Palagruži.

„Na svjetionicima čovjek pronađe neki mir“

Denise, jučer smo te zatekli na plaži na Palagruži s jet-skijem. Što radiš ovdje?

– Ništa posebno, obilazim otoke i uživam. Volim odlaziti na svjetionike jer tamo čovjek pronađe neki mir. Mislim da svatko tko dođe na svjetionik nešto ostavi iza sebe. Ili se malo pronađe, ili postane bolji čovjek, ili ga jednostavno ponese priroda.

Čini mi se da ljudi ovamo ne dolaze s lošom energijom. Nju valjda ostave negdje dolje, doma.

Čime se inače baviš?

– Automehaničar sam. Radim automobile i motocikle.

A kada su počele ove tvoje avanture?

– Ima već nekoliko godina.

„Spakiraš ono što ti treba za mjesec ili dva i jednostavno kreneš“

Kako uopće izgleda priprema za ovakav put?

– Spakiraš stvari koje će ti trebati za mjesec, mjesec i pol ili dva, koliko već misliš biti na putu. Neke stvari jednostavno ne možeš predvidjeti i njih rješavaš usput.

Ono što možeš isplanirati, isplaniraš malo prije. A onda jednostavno kreneš i ideš kamo te put odnese.

Jet-ski ti je važan dio cijele priče. Kako si došao na tu ideju?

– Volim avanturu. Cijeli život vozim motocikle i automobile, a cijeli život sam i uz more.

Prije jet-skija vozio sam kajak i njime obilazio obalu. Ovo je nekako nastavak svega toga. Kajakom sam intenzivnije išao godinu i pol do dvije, a jet-ski koristim otprilike sezonu i pol.

Koji jet-ski voziš?

– Sea-Doo GTX iz 2011. godine.

„Gdje god dođem, ljudi mi izađu ususret“

Na kakve situacije nailaziš na tim putovanjima?

– Iskreno, nikada nisam imao neko stvarno loše iskustvo. Nekad se nešto pokvari pa popravljam u luci, ali ljudi su nevjerojatno susretljivi.

Kad negdje dođem i ljudi čuju odakle sam stigao i što radim, gotovo uvijek mi izađu ususret. Što god treba, netko će pomoći.

Tako da stvarno nemam loših iskustava. Samo dobra.

Kako jet-ski koristiš kada stigneš na neki otok?

– Uz obalu vozim polako, pogotovo gdje ima kupača.

Najviše volim divlje plaže, uvale i mjesta do kojih je teško doći. Uđem u neku špilju, ostavim jet-ski u luci pa se popnem na neki otočni vrh.

Zapravo, ovo uopće nije samo jet-ski. Tu ima i planinarenja, istraživanja mjesta, upoznavanja njihove povijesti i kulture.

„Ako nisi razgovarao s lokalnim ljudima, kao da nisi ni bio tamo“

Denisu je, kaže, možda i važnije od samih kilometara upoznati ljude koji na tim udaljenim mjestima žive.

– Ako si došao na neko mjesto, a nisi razgovarao s lokalnim ljudima, onda gotovo da je bolje da nisi ni išao.

Suština svih tih otoka i mjesta su ljudi koji ondje žive. Ako nisi čuo njihove priče, onda si samo prolaznik koji je vidio lijepu prirodu i ništa više od toga.

Bilježiš li negdje svoja putovanja? Planiraš li jednog dana sve objaviti?

– Imam svoje priče i fotografije koje stavljam na Instagram. Više zbog sebe nego zbog nečeg drugog.

Mobitel mi može pasti u more, bavim se poslom u kojem se može razbiti, može mi ispasti s motora ili ga mogu izgubiti. Zato mi je Instagram zapravo arhiva tih uspomena.

Od Dugog otoka do Palagruže

Što si sve obišao ove godine?

– Dugi otok, Vrgadu, Drvenik Mali, Vis, Šoltu, Brač, Hvar... I još dosta malih otočića usput kojima ni sam ne znam sva imena.

Bio sam i na Elafitima, Lopudu, u Dubrovniku, na Lastovu, Palagruži i Sušcu.

Koliko dugo traje ovo ovogodišnje putovanje?

– Sada već gotovo dva mjeseca.

Planiram ostati negdje do 15. listopada, možda koji dan duže. Ovisi o vremenu. Ako se vrijeme pokvari, ostanem negdje u luci ili se priključim prijateljima na brodu ili jedrilici.

Uvijek se nešto iskombinira.

Ne zna unaprijed ni gdje će spavati

Dakle, nema velikog planiranja gdje ćeš svaku večer završiti i gdje ćeš spavati?

– Nema. To je jednostavno takav način putovanja.

Ideš, upoznaješ ljude i oni te često prime objeručke. Tako sam upoznao svjetioničare na Strugi, na Palagruži, na Velom Ratu, na Tri Sestrice... Bilo ih je još nekoliko.

I onda ti na tim mjestima jednostavno bude lijepo.

Kvar kod Korčule: „Žica je oksidirala od soli“

Je li bilo ove godine neke situacije koja je bila posebno opasna ili nepredvidiva?

– Nisam imao situaciju u kojoj bih baš spašavao živu glavu.

Imao sam nekoliko kvarova, ali sve sam ih uspio riješiti. Nekoliko puta dogodilo se dok sam koristio jet-ski uz obalu, nekoliko puta blizu luke. Jet-ski bi malo vozio pa bi se ugasio, ali većinu problema uspio sam riješiti u luci.

Jednom sam obilazio područje Korčule, između Lumbarde i Badije, i jet-ski je počeo gubiti gas.

Stao sam uz obalu i pronašao problem. Bila je riječ o struji, jedna je žica oksidirala od soli. Popravio sam je i nastavio dalje.

Nikada mi se nije dogodio kvar zbog kojeg više nisam mogao nastaviti put.

„Kajak je možda najljepši spoj čovjeka i prirode“

Što bi poručio ljudima kojima ponekad dođe da se jednostavno odvoje od svakodnevice i odu nekamo na nekoliko tjedana ili mjeseci?

– Teško je takvo iskustvo prepričati kroz fotografije ili razgovor. To svatko treba barem jednom osjetiti na vlastitoj koži.

Ne mora to odmah biti nešto ekstremno. Može čovjek otići brodom, obilaziti otoke, biti na moru i upoznavati mjesta.

Ali ako želiš pravu avanturu, onda je to nešto posebno.

Meni je kajak možda čak i najbolji spoj čovjeka i prirode. S njim imaš vremena obići svaki kantun, možeš ući u gotovo svaku špilju jer je uzak i možeš prirodu vidjeti na jedan potpuno drugačiji način. Čuješ samo tišinu i more. Po meni, teško je pronaći bolji spoj s prirodom od toga.