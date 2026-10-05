Ne uznemiravajte se ako poslijepodne čujete snažnu buku: Lovci HRZ-a probijat će zvučni zid iznad Dalmacije

Građani dijelova Like i zadarskog područja danas poslijepodne mogli bi čuti snažnu buku s neba. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provodit će redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se očekuje i probijanje zvučnog zida.

Kako je izvijestilo Ministarstvo obrane, piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila letove će provoditi danas, 5. listopada, u razdoblju od 16 do 18 sati.

Letačke aktivnosti odvijat će se iznad Ličko-senjske i Zadarske županije, na visinama većim od 10.000 metara.

Iz MORH-a ističu kako će se aktivnosti provoditi uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera te unutar propisanih zona letova, u skladu s pravilima koja uređuju korištenje hrvatskog zračnog prostora.

Zbog planiranih letova i mogućeg probijanja zvučnog zida građani mogu očekivati kratkotrajnu, ali pojačanu buku.