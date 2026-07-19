Ne radi vam Facebook? Niste jedini, prijavljeni problemi diljem Hrvatske i svijeta

Korisnici diljem Hrvatske u petak prijavljuju poteškoće s pristupom Facebooku. Popularna društvena mreža trenutačno je nedostupna velikom broju korisnika, a problemi su zabilježeni i na Facebook Messengeru.

Poteškoće su primijećene i na drugim servisima u vlasništvu Mete. Instagram je zasad dostupan, no pojedini korisnici prijavljuju usporen rad i povremene smetnje.

Problemi su zabilježeni i na WhatsAppu. Dok nekima aplikacija na mobilnim uređajima radi bez poteškoća, drugi navode da ne mogu slati ni primati poruke, osobito putem desktop verzije WhatsAppa.

U ovom trenutku nije poznato što je uzrokovalo prekid rada Facebooka i poteškoće na ostalim Metinim platformama. Iz tvrtke Meta zasad se nisu službeno oglasili o problemu.