Ne rade semafori ni na ulazu u Split, kaos i psovke su nadrealne

Prometni kaos vlada danas na ulazu u Split. Semafori u Ulici Zbora narodne garde, kod vijadukta i Malla, ne rade, zbog čega se stvaraju gužve, a vozači kroz raskrižje prolaze uz popriličnu dozu nervoze.

Čitatelji Dalmacije Danas javljaju nam da je situacija posebno neugodna zbog velikog broja vozila koja ovim pravcem ulaze u grad.

„Ne zna se tko pije, a tko plaća“, opisuje nam jedan od čitatelja stanje na prometnici.

Bez semaforske signalizacije vozači pokušavaju procijeniti tko ima prednost, a dodatni problem predstavlja velika frekvencija prometa na jednom od najvažnijih ulaza u Split. Prema riječima čitatelja, posebno su zbunjeni vozači koji dolaze iz različitih smjerova prema raskrižju.

Nervoza je, očekivano, sve veća.

„Psovke su nadrealne“, javlja nam čitatelj koji se zatekao u gužvi.