Ne propustite najiščekivaniju otočnu vinsku feštu: Večeras se u Blatu kušaju najbolja korčulanska vina

Kad se na jednome mjestu susretnu pošip, grk, cetinka i plavac mali, kada se otvore najbolje otočne butelje, a blatski park ispuni glazbom i žamorom dobro raspoloženih gostiju, jasno je da počinje jedna od najiščekivanijih večeri korčulanskog ljeta.

Večeras, 3. kolovoza, s početkom u 21 sat, Blato ponovno postaje velika pozornica vina otoka Korčule. Stiže Vinska noć – najprepoznatljivija otočna vinska fešta nadaleko i događaj koji se ne propušta želite li u samo jednoj večeri otkriti svu raskoš korčulanskih vinograda.

Korčula pretočena u više od stotinu vinskih priča

Više od stotinu vina s otoka Korčule i odabranih gostujućih vinarija iz drugih hrvatskih krajeva čeka posjetitelje u čarobnom ambijentu blatskog parka. Bit će to rijetka prilika da se usporede različiti stilovi, berbe i rukopisi vinara te otkrije koliko raznolikosti može ponuditi jedan otok.

U glavnim su ulogama korčulanske autohtone sorte. Pošip, jedan od najsnažnijih simbola otočnog vinarstva, donosi punoću, aromatičnost i prepoznatljivu mediteransku eleganciju. Grk osvaja karakterom, strukturom i posebnom profinjenošću, dok nježna i svježa cetinka čuva autentičan okus zapadnog dijela otoka. Uz njih će se kušati plavac mali i druga vina u kojima se prepoznaju sunce, kamen, more i ruke korčulanskih vinara.

U svakoj se čaši otkriva drugi dio Korčule, njezini vinogradi, mikrolokacije, obiteljski podrumi, stoljetno iskustvo i nova generacija vinara koja tradiciji daje suvremen potpis.

Otočni okusi, glazba i atmosfera koja osvaja

Uz impresivnu vinsku selekciju stiže i bogata gastronomska ponuda, jer Korčula se najbolje doživljava kada se vino spoji s okusima otoka. Večer će otvoriti elegantni zvukovi trija viole, gitare i violončela, a kako se park bude punio i atmosfera rasla, ritam preuzimaju DJ Luka Pavić i Ante Sax.

Upravo je taj spoj vrhunskih vina, gastronomije, glazbe i ljetnog šarma pretvorio Vinsku noć u zaštitni znak Blata i otoka Korčule. Manifestaciju organizira Društvo prijatelja „Vino u tradiciji življenja“, koje već 30 godina čuva i promovira korčulansku vinarsku baštinu, autohtone sorte i posebnost otočnog terroira.

Upoznajte Korčulu kroz njezine najbolje etikete i vinare, doživite otok u njegovu najprivlačnijem izdanju.

Odjenite svoju najljepšu ljetnu kombinaciju, okupite dobro društvo i krenite prema Blatu. Čeka vas više od stotinu razloga za zdravicu i noć u kojoj cijela Korčula stane u jednu čašu.