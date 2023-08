NE PROPUSTITE KULTURNI SPEKTAKL Uživajte u folklornim nastupima iz cijelog svijeta

U petak, 25. kolovoza od 17 sati, zabavite se uz glazbeno-plesne točke koje stižu sa svih krajeva planete. U sklopu 2. Međunarodnog festivala folklora koji se od 24. do 27. kolovoza odvija na nekoliko lokacija u Splitu, City Center one i ove godine postaje jedno od mjesta na kojima možete uživati u ovom nevjerojatnom događaju.

U organizaciji FA Jedinstvo, najtrofejnijeg hrvatskog folklornog ansambla, čiji je City Center one sponzor, nastupit će 7 međunarodnih grupa. One će petak, od 17 do 19 sati, zabavljati posjetitelje svojim izvedbama na 4 različite lokacije u Centru, a finalni će se program održati u 18 sati u prizemlju Centra.

Na prvom katu City Centera one, zajedno sa svojim mališanima, možete se okušati u izradi tradicionalnih frizura i nakita te pogledati izložbu narodnih nošnji, a najmlađi se mogu zabaviti i bojanjem etnografskih bojanki.

Petak upotpunite kulturnim događajem u kojemu možete uživati sasvim besplatno. Vidimo se!