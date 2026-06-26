Ne propustite: "Hrvatska kroz pjesmu i stihove" u Kaštel Sućurcu

"Hrvatska kroz pjesmu i stihove", naziv je večeri u kojoj će, u organizaciji Gradske knjižnice Kaštela, u ponedjeljak 29. lipnja s početkom u 21 sat u Gospojskoj štradi u Kaštel Sućurcu stihove hrvatskih pjesnika o Hrvatskoj kazivati dramski prvak, kazališni, televizijski i filmski glumac Joško Ševo, dok će pjesme posvećene Hrvatskoj pjevati višestruko nagrađivana ženska klapa Neverin iz Kaštel Lukšića.

Prema scenariju Renate Dobrić, koja je ujedno i voditeljica programa, svi nazočni će “zaploviti na krilima glazbe i poezije Lijepom Našom” kroz stihove hrvatskih pjesnika A. G. Matoša, Augustina Harambašića, A. B. Šimića, Drage Ivaniševića, Ive Cvitića i ostalih te kroz skladbe poput Zvona moga grada, Dajem ti srce zemljo moja, Moj dida i ja, Kaštela grade moj i ostalih.

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Događanje je organizirano u sklopu Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta.