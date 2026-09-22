Ne propusti Kontraloop Beer Fest! 

Ako si među onima koji vjeruju da su dobra ekipa, hladno pivo i odlična atmosfera najbolja kombinacija za izlazak, u Kontraloop-u se od 19. rujna do 4. listopada održava događaj koji ne želiš propustiti. Za ovu priliku pripremljen je poseban Beer Fest meni inspiriran bavarskim specijalitetima koji se savršeno slažu uz vrhunska piva.

Ljubitelje glazbe očekuju dvije večeri odlične zabave. U petak, 25. rujna, pozornicu preuzima bend Treći Svijet i donosi najveće EX YU ROCK hitove, dok će 3. listopada atmosferu zapaliti Vox Box Band i prirediti omiljeni Trash party. Oba koncerta počinju u 20 sati i garantiraju večeri ispunjene hitovima koje svi znaju pjevati. Ulaz je besplatan, stoga rezervirajte svoje mjesto na vrijeme!

Koliko zaista dobro poznaješ stihove, moći ćeš provjeriti na posebnom izdanju Showtime kviza "Ne zaboravi stihove!" jer već u ponedjeljak, 28. rujna natjecatelji svoje znanje mogu okušati u stranom glazbenom izdanju kviza.

A što je Beer Fest bez legendarnog pivskog izazova? Tijekom cijelog festivala održavat će se natjecanje u držanju pivskih krigli, inspirirano jednom od najpoznatijih Oktoberfest tradicija. Svakoga dana posjetitelji će imati priliku okušati se u ovom izazovu, a pravila su jednostavna: ispruži ruku, drži kriglu, izdrži duže od svih ostalih i osvoji vrijedne nagrade!

Bilo da dolaziš zbog piva, glazbe, kvizova ili dobre atmosfere, jedno je sigurno – očekuje te festival prepun zabave i nezaboravnih trenutaka. Rezerviraj svoj stol na vrijeme i nazdravi s nama uz najzabavnijem Beer Fest-u u Splitu!

Kontraloop Beer Fest traje od 19. rujna do 4. listopada. Vidimo se!

Partner događaja je Erdinger, jedan od najpoznatijih njemačkih pivskih brendova, koji će dodatno upotpuniti festivalski doživljaj.