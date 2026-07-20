Ne prilazite mu! Jake policijske snage na terenu: Tragaju za 30-godišnjakom osumnjičenim za ubojstvo

Slovenska policija intenzivno traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim da je tijekom noći nožem ubio svoju 36-godišnju partnericu na području Vuhreda, naselja nedaleko od granice s Austrijom, piše Index.

Policija upozorava da je osumnjičeni opasan i nepredvidiv. Građanima poručuje da mu ne prilaze i ne pokušavaju s njim uspostaviti kontakt.

Ako ga uoče, trebaju se skloniti na sigurno mjesto i odmah nazvati policiju na broj 113.

Očevid na mjestu ubojstva obavila je ekipa Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Celje.

Prema informacijama Policijske uprave Celje, muškarac je partnericu napao nožem. Od teških ozljeda preminula je na mjestu događaja. Policija je dojavu o događaju dobila nešto prije 1 sat.

Osumnjičeni je nakon napada pobjegao pješice, piše Index.