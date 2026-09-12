Ne prestaje borba s vatrom na Braču: Jučer gasilo čak osam protupožarnih zrakoplova

Požar otvorenog prostora na području Ložišća na otoku Braču i dalje je aktivan. Požarom su zahvaćeni trava, nisko raslinje, makija i šuma, a trenutačno procijenjena opožarena površina iznosi oko 1.500 hektara.

Tijekom noći na požarištu su bila 134 vatrogasca s 36 vatrogasnih vozila, a u jutarnjim satima angažirana su četiri protupožarna zrakoplova CL-415.

Jučer, tijekom dana, 11. rujna na intervenciji je sudjelovalo ukupno 118 vatrogasaca s 38 vozila s područja Splitsko-dalmatinske županije. Iz zraka je tijekom dana djelovalo ukupno osam protupožarnih zrakoplova - pet CL-415 i tri AirTractora.

Temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, sinoć su na požarište upućene i dodatne snage iz Šibensko-kninske i Zadarske županije te IVP-a Šibenik i Dubrovnik - ukupno 52 vatrogasca sa 17 vatrogasnih vozila.

Također temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika, 44 vatrogasca sa 16 vatrogasnih vozila iz vatrogasnih zajednica županija: Istarske županije, Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske županije upućena su u vatrogasni centar za edukaciju i tehnološki razvoj Split, Vučevica, u stanje pripravnosti.