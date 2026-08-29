"Ne pijanče, ne razbijaju, ne galame": Ovakvo što nismo navikli gledati u srcu Splita

Kraj kolovoza označava i postupni završetak glavne turističke sezone diljem Mediterana, pa tako i u Splitu. Ipak, turistička vreva u gradu pod Marjanom još ni približno nije nestala.

Da gostiju i dalje ima mnogo, osim službene statistike, najbolje pokazuju prepune ulice stare gradske jezgre.

A upravo se iz centra Splita posljednjih godina tijekom turističke špice često mogu čuti sasvim drugačije priče. Stanari se žale na glasne noćne provode, viku do ranih jutarnjih sati, ostavljanje otpada, ali i obavljanje nužde na javnim površinama.

Ovoga puta – ništa od toga.

Umjesto tuluma, vratili se u djetinjstvo

Splitski umjetnik i slikar Ivica Marin Gitara tijekom subote je snimio simpatičan prizor koji je privukao pažnju prolaznika.

Četvero turista, dva sredovječna para, odlučilo je nakratko potpuno zaboraviti na ozbiljnost odraslog života. Usred splitske ulice počeli su se igrati, skakati jedni preko drugih i smijati poput djece.

Sve je djelovalo potpuno spontano, a njihova dobra volja brzo se prenijela i na ljude oko njih.

– Eto, ne pijanče, ne razbijaju, ne galame, a lipo se zabavljaju! – poručio je Gitara uz snimku.

Turistička razglednica kakvu bi mnogi poželjeli

Nema velike priče, nema spektakla, niti nekog posebnog povoda. Tek nekoliko minuta bezbrižnosti usred sparnog subotnjeg dana.

No upravo je zato prizor mnogima bio simpatičan.

U gradu u kojem se tijekom ljeta često raspravlja o tome kakve turiste želimo, a kakve ne, ova četvorka ponudila je možda najjednostavniji mogući odgovor – došli su, dobro se zabavili i pritom nikome nisu smetali.

A sudeći po snimci, na nekoliko minuta kao da su potpuno zaboravili da su odrasli.