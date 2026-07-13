"Ne pada jabuka daleko od stabla": Luka pokazao roditelje, mama u bikiniju i tata kao filmska zvijezda

Ne pada jabuka daleko od stabla..., napisao je Luka Nižetić uz kadrove s ljetovanja. Dovoljno je bilo pogledati njegove roditelje da bude jasno zašto. Mama Tamara u crnom je bikiniju pokazala da je i dalje u odličnoj formi, a sa sinom je ponosno stisnula bicepse.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Luka Nižetić (@lukanizetic)

Osmijeh s lica nije skidao ni Lukin otac Milo, kojeg mnogi već godinama zbog izgleda uspoređuju s legendarnim Seanom Conneryjem. Obiteljski prizori oduševili su pratitelje, pišu 24sata.

'Ma mama carica!', 'Ajme, šta ste zgodni', 'Jeste super', hvalili su ih.

Luka je iskoristio nekoliko slobodnih dana za odmor s obitelji prije povratka na pozornicu. Početkom srpnja predstavio je ljetni duet 'Refule', koji je snimio s Nenom Belanom, a već 24. srpnja ponovno će zapjevati pred publikom na Ljetnoj pozornici u Opatiji.