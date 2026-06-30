Ne, ovo nije tornado. Pogledajte što se stvorilo pred Splitom sekunde prije nevremena

Kako je i bilo najavljeno, nakon rekordnih vrućina silovito nevrijeme je zahvatilo dijelove Dalmacije. Olujni oblaci prvo su se formalirali nad južnom Dalmacijom i nad vrgoračkim područjem, a potom se sustav počeo kretati prema zapadu.

Oluje su onda zahvatilo šire sinjsko područje gdje je bilo olujnog vjetra, obilnih oborina, tuče uz nagli pad temperature zraka.

Nevrijeme je zatim zahvatilo Mosor, Žrnovnicu, Klis. Gotovo nevjerojatno zvuči podatak da je Žrnovnica neposrednom prije nevremena zabilježila ekstremna 42 stupnja, a za vrijeme nevremena temperatura zraka je pala za 21 stupanj u nepuni sat vremena. Ovaj pad temperature zraka od 21 stupanj u satu je najveći satni pad temperature zraka u povijesti mjerenja na ovoj lokaciji.

Solin je za vrijeme nevremena primio čak 35 litara kiše po kvadratnom metru. To je više nego što padne u srpnju! Split je također primio značajne oborine, preko 10 litara, a udari vjetra dosezali su 20 m/s.

Po pitanju vjetra, na dolaznom valu nevremena u pojedinim dijelovima okolica Splita vjetar je imao udare preko 100 km/h. To je na području Solina i istočnih Kaštela diglo pravu pješčanu oluju.

Možete je pogledati u nastavku.