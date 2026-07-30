Ne, ove snimke nisu umjetna inteligencija. Pao rekord posjećenosti: Nepregledno more ljudi i brodica, Oliveru je pjevalo čak 30 tisuća ljudi

Vela Luka u srijedu navečer nije samo pjevala Oliverove pjesme – cijelo mjesto pretvorilo se u veličanstvenu pozornicu posvećenu čovjeku čiji glas i osam godina nakon smrti okuplja generacije.

Veliki koncert „Trag u beskraju“, održan na plutajućoj pozornici u velolučkoj vali, prema procjenama organizatora okupio je oko 30 tisuća ljudi, najviše otkako se održava ova manifestacija.

Razmjere večeri najbolje pokazuju spektakularne snimke iz zraka. Nepregledna masa ljudi ispunila je rivu i okolne ulice, dok su se oko pozornice na moru rasporedile stotine brodica, jedrilica i glisera. Svjetla pozornice, baklje, ferali i dim nad morem stvorili su prizor koji je Velu Luku na jednu noć pretvorio u veliki otvoreni amfiteatar.

Riva i okolne ulice bile potpuno ispunjene

Fotografije nastale iz zraka otkrivaju ono što se s tla teško može sagledati – tisuće ljudi protezale su se duž cijele obale, od prvih redova uz ponton sve do udaljenijih dijelova rive.

Mnogi su koncert pratili s brodica usidrenih u luci, zbog čega je i samo more izgledalo poput nastavka gledališta. U Velu Luku tijekom dana stigla su dva trajekta, šest katamarana i 17 autobusa, a svi raspoloživi kapaciteti bili su popunjeni.

Prema prvim procjenama, ovogodišnje izdanje bilo je najposjećenije dosad. Jedan od posjetitelja još je prije početka koncerta kazao kako mu se čini da u mjestu nikada nije bilo više ljudi.

Petar Grašo otvorio koncert Oliverovim klasikom

Večer je otvorio Petar Grašo pjesmom „Neka se drugi raduju“, dok su baklje istodobno obasjale velolučku rivu i brodice u luci.

– Prekrasno vas je vidjeti. Ima vas najviše ikad. Zašto? Zato što on to zaslužuje – poručio je Grašo okupljenima, prisjetivši se Olivera kao čovjeka velike duše i jednog od najvećih glasova hrvatske glazbe.

Oliverove pjesme tijekom večeri izvodili su Zorica Kondža, Nina Badrić, Marko Tolja, Matija Cvek, Iva Ajduković, Petar Grašo, Jakov Jozinović, Ines Tričković, Ivica Sikirić Ićo i Klapa Ošjak. Glazbeni program osmislio je Ante Gelo, a orkestrom je ravnao maestro Alan Bjelinski.

Deseci tisuća glasova postali jedan veliki zbor

Na pozornici su se izmjenjivali izvođači, ali najveći zbor večeri nalazio se na rivi i brodicama. Deseci tisuća ljudi zajedno su pjevali Oliverove bezvremenske pjesme, potvrđujući da njegova glazba odavno ne pripada samo jednoj generaciji.

Snimke prepune ljudi, brodova, svjetla i podignutih ruku najbolje svjedoče o tome koliko je Oliver ostao duboko povezan sa svojim mjestom i publikom. Vela Luka te večeri nije bila samo mjesto održavanja koncerta – bila je simbol zajedničkog sjećanja koje iz godine u godinu postaje sve snažnije.

Koncert je izravno prenosila Hrvatska radiotelevizija, a bio je središnji događaj osmog izdanja manifestacije „Trag u beskraju“, koja je počela 26. srpnja koncertom na trajektu na liniji Split – Vela Luka.

Oliverov trag uistinu ostaje beskrajan

Osam godina nakon njegova odlaska, Oliverove pjesme ponovno su ispunile svaki kantun Vele Luke. Tisuće ljudi na kopnu i moru pjevale su kao jedno, u prizoru koji će ostati među najdojmljivijim glazbenim slikama ovoga ljeta.

A fotografije snimljene iz zraka ostavljaju malo prostora za dvojbu: Oliverov trag nije izblijedio – čini se da je svake godine sve veći.