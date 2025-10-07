Ne, nije samo gužva na Širini. Stanovnici istoka Splita pucaju na živce: "Očito je opet došlo do kvara. U 7:15 gužva je bila skoro do restorana..."

U Splitu i okolici prometne gužve nisu rijetkost, no određene prometnice uglavnom prolaze bez zastoja.

Cesta od Strožanca prema Žrnovnici, Srinjinama, Tugarima (...) jedna je od njih, međutim sve dok danas vozači ponovno nisu zapeli u kilometarskoj koloni koja se protezala od semafora na Žminajči pa sve do restorana Rus.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema svjedocima, za kaos u prometu opet je “kriv” semafor.

U jutarnjim satima utorka obratio nam se čitatelj putem maila (info@dalmacijadanas.hr) sa sljedećom molbom:

- Molim vas ponovnu objavu odnosno upit prema nadležnima vezano za gužve koje se opet ponavljaju u Žrnovnici prema Splitu, a sve zbog semafora postavljenog pokraj pekare Kamen. Semafor se gasi odnosno pali neovisno o potrebi sporedne ceste te time samo stvara nepotrebne gužve, očito je opet došlo do kvara kako su naveli i zadnji put prije nekoliko mjeseci. U 7:15 je bila gužva skoro do restorana Rus - piše u mailu.

Napominjemo da je upit nadležnim službama već poslan, te se trenutno očekuje njihov odgovor.