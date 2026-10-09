Ne, nije je oblikovala ljudska ruka: Divlja maslina na dalmatinskom otoku izgleda poput savršenog bonsaija

Na Palagruži nije teško pronaći prizor koji djeluje kao da prkosi pravilima. Usred kamena, soli i mora, pod svjetionikom koji već stoljeće i pol gleda prema otvorenom Jadranu, raste divlja maslina neobičnog, gotovo savršeno oblikovanog habitusa.

Nije je orezivao vrtlar. Nije vezana žicom, nije presađivana u posudu niti je desetljećima oblikovana ljudskom rukom.

Njezin vrtlar je – Palagruža.

Kao golemi prirodni bonsai

Na fotografiji se vidi gust, zaobljen grm čija krošnja izgleda gotovo nevjerojatno pravilno. Najviši izdanci ne bježe uvis, nego cijela biljka ostaje niska i zbijena, kao da ju je netko godinama pažljivo šišao.

Najjednostavnije bi je bilo opisati kao prirodno „bonsaiziranu“ maslinu.

Naravno, bonsai je u pravom smislu rezultat svjesnog ljudskog uzgoja i oblikovanja stabla. Ovdje je riječ o sličnom izgledu koji je nastao potpuno drugim putem – dugotrajnim prilagođavanjem biljke ekstremnom okolišu.

A malo je mjesta na Jadranu na kojima su biljke izložene takvim uvjetima kao na Palagruži.

Vjetar ovdje nije povremeni gost

Palagruža se nalazi daleko od zaštite kopna i većih otoka, gotovo usred otvorenog Jadrana. Klimatološka analiza podataka s palagruške meteorološke postaje pokazala je koliko je vjetar ondje važan dio svakodnevice.

U standardnom klimatološkom razdoblju 1961. – 1990. godišnje su bilježena prosječno 104 dana s jakim vjetrom te još 21 dan s olujnim vjetrom. Zbog položaja na otvorenom moru posebno su značajni sjeverozapadni vjetrovi i jugo.

Upravo stalni udari, među kojima na samom otoku snažno djeluju jugo i sjeverni vjetrovi poput tramontane, godinama utječu na svaki novi izdanak.

Znanstvena istraživanja pokazuju da biljke izložene kroničnom vjetru mijenjaju svoju arhitekturu: mogu ostajati niže, stvarati kompaktniju krošnju, preusmjeravati rast i odbacivati dijelove koji stvaraju prevelik otpor. Vjetar tako nije samo sila koja biljku može slomiti – on dugoročno može odrediti kako će ona izgledati.

Sol, suša i više od 2600 sunčanih sati

No vjetar nije jedini „kipar“.

Palagruža pripada najsušnijim dijelovima Hrvatske. U istom klimatološkom razdoblju prosječna godišnja količina oborine iznosila je samo oko 304 milimetra, uz više od 2600 sunčanih sati godišnje.

Tome treba dodati morski aerosol. Vjetar s valova prenosi sitne kapljice slane vode na kopno, pa biljke uz samu obalu moraju podnositi ne samo manjak vode nego i stalno djelovanje soli.

Istraživanja obalne vegetacije pokazuju da kombinacija jakog vjetra i posolice može poticati upravo ono što se vidi na palagruškoj maslini – nizak rast, zbijene i ponekad asimetrične krošnje te specifičan raspored listova i grana.

Drugim riječima, oblik koji na fotografiji izgleda estetski gotovo savršeno zapravo je način preživljavanja.

Divlja maslina stvorena za Mediteran

Divlja maslina, odnosno oleaster (Olea europaea var. sylvestris), prirodni je mediteranski oblik masline i predak je kultivirane masline. Zimzelena je, dugovječna i iznimno dobro prilagođena toplim i suhim mediteranskim staništima.

Znanstvena literatura upozorava i na njezinu veliku genetsku raznolikost. Upravo među divljim maslinama postoje populacije sposobne podnijeti izrazito teške uvjete, zbog čega ih istraživači smatraju važnim i za budućnost maslinarstva u uvjetima klimatskih promjena.

Na Palagruži takva sposobnost prilagodbe dobiva gotovo umjetnički oblik.

Najbolji vrtlar bio je – vjetar

Čovjek je stoljećima pokušavao naučiti kako kontrolirati rast biljaka. Reže ih, savija, podupire i oblikuje kako bi dobio željenu krošnju.

Na Palagruži sve je napravljeno bez ijednih škara.

Svaki novi izdanak morao je pronaći način kako preživjeti sljedeće jugo, tramontanu, sušno ljeto i novu porciju soli donesenu s otvorenog mora.

I nakon dovoljno godina nastao je prizor koji izgleda kao da ga je netko projektirao.

Divlja maslina s Palagruže možda nije bonsai u pravom značenju te riječi. Ali teško je pronaći bolji primjer kako priroda, kada dobije dovoljno vremena, može postati najprecizniji vrtlar.