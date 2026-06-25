Close Menu

Ne možete spavati? Nije čudno, iza ponoći fenska bura ne spušta temperature ispod 30. Evo gdje vlada paklena noć

Ne, sljedeći dani ne donose predah. Za vikend će biti toplije i DHMZ je upalio crveni MeteoAlarm

Iako je Hrvatska izbjegla najgore vrućine koje su pogodile zapadnu Europu i naše je područje već danima izloženo iznimno visokim temperaturama zraka za lipanj. Jučer je u većem dijelu zemlje bilo pretežno do djelomično sunčano i suho, no južnije od Makarske u popodnevnim satima mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine.

Službenu (DHMZ) listu najtoplijih gradova predvodio je Senj s 37,2°C, a slijedili su u Šibenik 36,4, Kaštel Štafilić 35,5°C, Zadar Zemunik 35,2°C, Rab i Split Marjan 35,1°C itd.

Dan je obilježila slaba do umjerena bura koja je još ujutro mjestimice imala jake do vrlo jake udare. Zanimljivo, zbog bura je u noći na srijedu moralo biti odgođeno praćenje hrvatske nogometne reprezentacije u Makarskoj na otvorenom.

Iako je bura u noći na četvrtak ponešto oslabila, bila je dovoljno jaka da donese izrađen fenski učinak uz obalu, a to se najviše osjetilo uz obalu sjeverne i osobito srednje Dalmacije. Prema Crometeo mreži automatskih postaja, iza ponoći Stobreč, Dugi Rat, Jesenice i dijelovi Splita mjere čak 31°C! Veći dio Splita mjeri 30°C, kao i Kaštela, Milna Brač, Solin, Pag i Omiš.

Temperature zraka u 0:15

Ako se sljedećih dana nadati smanjenju vrućina, nemamo dobre vijesti. Iako će bura oslabiti, a to će donijeti do barem koji stupanje manje toplih noći, danju će biti još toplije. U dane vikenda mnoga će područja doseći ili prijeći 35°C, a mjestimice će se živa u hladu meteoroloških zaklona popeti jako blizu 40°C.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm izdao crveni stupanj upozorenja zbog vrućina u petak i subotu.

Kako nastaje fenska bura?

Za razumjeti mehanizam nastanka fenskog vjetra potrebno je objasniti osnovne zakone fizike na primjeru vertikalnog kretanja vjetra. Zrak koji se uzdiže hladi se za 1°C svakih 100 m. Zbog hlađenja zraka na određenoj nadmorskoj visini dolazi do kondenzacije vodene pare (nastanak oblaka i oborine).

Tim procesom oslobađa se latentna toplina, pa se daljnjim uzdizanjem zrak hladi po znatno sporijoj stopi od 0,6°C svakih 100 m. Obrnut je proces kada se zrak spušta. Zamislimo čest zraka koja se spušta niz padinu. Tlak zraka (pritisak) viši je u podnožju planine nego na njenom vrhu. Spuštajuća se čest zraka tako kreće iz područja nižeg u područje višeg tlaka, te se zbog toga sabija.

To rezultira povišenjem njene temperature i njenim isušivanjem. Ukratko, svaki vjetar koji se spušta niz planinu zagrijava se i isušuje.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0