Ne možete prestati grickati navečer? Dijetetičarke preporučuju jednostavan trik

Noćno grickanje često nije posljedica stvarne gladi, već stresa, dosade, umora ili večernje rutine. Dijetetičarka Lainey Younkin objašnjava da takvo jedenje lako postaje automatska navika. "Jednostavna stanka daje vam priliku da se zapitate zašto osjećate potrebu za hranom", kaže Younkin za EatingWell.

Trik je, dakle, nakratko zastati prije nego što posegnete za hranom i provjeriti jeste li zaista gladni. "Naša tijela lako zamijene signale za glad, žeđ i umor", objašnjava dijetetičarka Katherine Brooking. Kratka stanka može pomoći da prepoznate treba li vam hrana, čaša vode ili jednostavno odmor.

Važno je i što jedete tijekom dana

Younkin ističe da mnogi njezini klijenti navečer zaista osjećaju glad jer tijekom dana nisu dovoljno jeli. "Ako ste fizički gladni, stanka vam može pomoći da pripremite uravnotežen međuobrok umjesto da zgrabite prvo što vam dođe pod ruku iz smočnice", objašnjava. Dodaje da je važno jesti dovoljno tijekom dana, osobito za doručak, dok nedostatak sna također može pojačati glad, prenosi Index.

Ako nakon kratke stanke shvatite da ste zaista gladni, nema potrebe izbjegavati hranu. Brooking kao jednu od opcija navodi grčki jogurt, a preporučuje i bademe jer "nude proteine, vlakna i zdrave masti". Lauren Harris-Pincus kao još jednu mogućnost izdvaja višnje, dok Brooking predlaže i tost od cjelovitog zrna s avokadom ili maslacem od kikirikija.