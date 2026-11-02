Ne možete doći na Poljud? Veliki koncert u čast Miši Kovaču moći ćete pratiti uživo na televiziji i radiju

Split se priprema za veliki oproštaj od legendarnog Mate Miše Kovača, koji će se održati u utorak, 3. studenoga, na stadionu Poljud. Očekuje se dolazak brojnih obožavatelja, no oni koji neće moći osobno prisustvovati ovom emotivnom događaju imat će priliku pratiti ga i putem izravnog prijenosa.

Poljud će u utorak postati mjesto zajedničkog oproštaja od jednog od najvoljenijih hrvatskih pjevača. Njegove pjesme desetljećima su povezivale generacije, a sada će se na splitskom stadionu okupiti brojni građani kako bi mu posljednji put zapjevali.

Program oproštaja trebao bi početi u 17 sati, dok je otvaranje stadiona za posjetitelje predviđeno u 16 sati.

Oproštaj će se moći pratiti i izvan Poljuda

Za sve koji ne mogu doći u Split ili neće biti u mogućnosti prisustvovati programu na stadionu, osiguran je televizijski i radijski prijenos.

Tako će se Mišini obožavatelji moći pridružiti oproštaju i iz svojih domova, bez obzira na to gdje se nalazili.

Poljud će pjevati Mišine najveće hitove

U programu će sudjelovati brojni glazbenici koji će pjesmom odati počast legendarnom pjevaču.

Među najavljenim izvođačima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano.

Očekuje se večer ispunjena emocijama, uspomenama i pjesmama koje su obilježile Mišinu karijeru, ali i živote brojnih njegovih obožavatelja.

Za one koji će biti na Poljudu, kao i za sve koji će program pratiti na daljinu, bit će to prilika da još jednom zajedno zapjevaju u čast glazbeniku čije su pjesme postale neizostavan dio dalmatinske glazbene baštine.