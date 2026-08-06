"Ne možemo poletjeti niti imamo leteći tepih": Biciklist doživio neugodnu situaciju u Dalmaciji

Ljetne gužve, manjak parkirnih mjesta i velik broj vozila na otocima nerijetko stvaraju napete situacije. O jednoj takvoj sceni u Murteru javno je progovorio mještanin koji tvrdi da je verbalno napadnut dok je s još jednom osobom prolazio biciklom.

Prema njegovim navodima, sve se dogodilo nakon izlaska iz ljekarne, kada je preko puta ceste bilo parkirano veće vozilo.

„Vidite da odlazimo“

Stanovnik Murtera tvrdi se vozač počeo glasno obraćati njemu i osobi na skuteru jer su mu navodno smetali prilikom parkiranja.

– Pa čovječe, vidiš da idemo. Ne možemo poletjeti niti imamo leteći tepih – napisao je, dodajući da se rasprava nastavila i nakon što je pokušao objasniti da se udaljavaju.

Posebno ga je, navodi, zasmetao način komunikacije.

– Možda čovjeku smeta vrućina, a možda se ne zna rashladiti – zaključio je ironično.

Ljetne gužve sve češći izvor sukoba

Tijekom turističke sezone prometne gužve i nepropisno parkiranje redovito izazivaju probleme u otočnim mjestima, osobito na uskim prometnicama na kojima se istodobno kreću automobili, motocikli, biciklisti i pješaci.