"Ne mogu zatvoriti oči i praviti se da ne vidim neku ugrozu": Gosti broda napravili divnu gestu kada su s broda vidjeli užas na viškoj plaži

Nautički turizam ne mora biti samo sunčanje, kupanje i uživanje na palubi. Pokazali su to gosti i posada broda M/S Navigator, koji su tijekom krstarenja dalmatinskim otocima očistili uvalu Travna na otoku Visu.

Umjesto da zatvore oči pred otpadom koji su zatekli uz obalu, uzeli su vreće i s plaže uklonili plastiku, staklo i različito smeće koje se u prirodi ne bi razgradilo ni za stotinu godina.

Odmor spojili s korisnom akcijom

Na brodu je boravila i Tatjana Banić, koja nam je ispričala da ni tijekom godišnjeg odmora ne može ostati ravnodušna prema ekološkim i društvenim problemima.

„Ne mirujem nikada, pa ni na godišnjem. Ekološko i humanitarno djelovanje mi je u krvi. Ne mogu zatvoriti oči i praviti se da ne vidim neku ugrozu, bilo socijalnu ili ekološku“, poručila je.

Kako kaže, jedno lijepo krstarenje tako se pretvorilo i u priču o odgovornosti prema moru i obali.

Gosti i posada očistili uvalu Travna

Akcija je provedena u uvali Travna na Visu, tijekom ture po srednjodalmatinskim otocima. U čišćenju su sudjelovali gosti broda i članovi posade, na čelu s kapetanom Srećkom Vukovićem.

Prikupljene vreće otpada potom su gumenjakom prevezene s obale do broda, kako smeće ne bi ostalo u uvali.

„Pojedincima nautički turizam nije samo guštanje na suncu i kupanje u moru. Gosti kapetana Srećka na ovoj su turi očistili uvalu od plastike, stakla i raznog otpada“, istaknula je Banić.

„Samo je jedna Majka Zemlja“

Fotografije s Visa pokazuju kako su sudionici s kamenite obale prikupili pune vreće otpada, koje su zatim ukrcali u pomoćni čamac.

Njihova je poruka jednostavna, ali važna:

„Samo je jedna Majka Zemlja. Čuvajmo je za sebe i za generacije koje ostaju nakon nas.“

Ova mala, spontana akcija pokazala je kako turisti i nautičari mogu biti mnogo više od prolaznih posjetitelja – mogu postati aktivni čuvari mjesta u kojima borave.