Sinjski gradonačelnik i političar Mosta Miro Bulj oglasio se na Facebooku o postupanju prema članovima Torcide, medijskom izvještavanju te političkim odnosima u Hrvatskoj. U podužoj objavi iznio je niz oštrih kritika na račun vladajućih, stranke Možemo i dijela medija, uspoređujući odnos prema Torcidi s izvještavanjem o nasilnim prosvjedima u Francuskoj.

Bulj smatra da se prema članovima Torcide postupa prestrogo te tvrdi da ih se u javnosti prikazuje kao velike kriminalce, dok se, prema njegovim riječima, prema počiniteljima drugih kaznenih djela postupa znatno blaže.

- Dok kriminalci koji su trovali Liku i oni koji su im to omogućili slobodno šeću, članove Torcide se progoni zbog verbalnog delikta kao najveće kriminalce - napisao je Bulj.

Dodao je kako smatra neprihvatljivim objavljivanje identiteta osoba koje još nisu pravomoćno osuđene.

- Ne mogu ti momci biti državni neprijatelji broj jedan pored svih kriminalaca u državi - poručio je.

Oštro kritizirao dio medija

Bulj je u nastavku objave optužio dio medija za pristrano izvještavanje, uspoređujući način na koji se prikazuju članovi Torcide s medijskim praćenjem nasilnih prosvjeda u Francuskoj.

Ustvrdio je da pojedini mediji vode kampanju protiv Torcide, dok istodobno, prema njegovu mišljenju, pokazuju razumijevanje prema sudionicima nasilnih prosvjeda u Francuskoj.

Prozvao HDZ i Možemo

Sinjski gradonačelnik osvrnuo se i na političke napade na Most, za koje smatra da dolaze iz redova HDZ-a, stranke Možemo i dijela medija.

Prema Buljevu tumačenju, razlog tih napada nije samo Mostovo protivljenje korupciji, nego i stavovi stranke o ilegalnim migracijama i uvozu strane radne snage.

Pritom je iznio i tvrdnje o stranom financiranju političkih organizacija te optužbe na račun stranke Možemo, ne navodeći u objavi dokaze koji bi ih potkrijepili.

"Nećemo dopustiti u Hrvatskoj ovakve scene"

Na kraju objave Bulj je poručio kako se protivi mogućnosti da se nasilni prizori kakve opisuje u Francuskoj dogode i u hrvatskim gradovima.

- Nećemo dopustiti u Hrvatskoj nikada ovakve scene kakve gledamo u Parizu - napisao je.

Objavu je zaključio porukom da je, prema njegovu mišljenju, Most jedina politička snaga koja može spriječiti takav razvoj događaja u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.