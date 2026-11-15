"Ne mogu ni pričati, pun sam emocija!" Mario Vušković nakon četiri godine dočekao trenutak koji će pamtiti cijeli život

Prijateljska utakmica HSV-a i Hajduka na hamburškom Volksparkstadionu završila je rezultatom 1:1, no rezultat je ove nedjelje ostao u drugom planu. Glavna zvijezda susreta bio je Mario Vušković, splitski nogometaš koji se nakon četiri godine izbivanja vratio na teren.

Bio je to poseban dan za mladog braniča, njegovu obitelj, suigrače i brojne navijače koji su ga nastavili podržavati tijekom dugog razdoblja bez utakmica. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka Vušković je stao pred kamere i otvoreno progovorio o emocijama koje su ga preplavile.

"Ne mogu ništa ni pričati, stvarno sam pun emocija"

Na pitanje kako je doživio svoj veliki povratak, Vušković je priznao da mu je teško riječima opisati sve što se dogodilo. "Mislim da je bio dosta emocionalan dan. Ne mogu ništa ni pričati. Stvarno sam pun emocija i ludila", rekao je nakon utakmice.

Odmah je poželio zahvaliti svima koji su bili uz njega, a posebno navijačima Hajduka koji su prevalili dug put kako bi ga ponovno vidjeli na travnjaku. "Nikada se nisam stigao zahvaliti navijačima Hajduka koji su bili uz mene sve ove četiri godine. Enormna podrška i hvala im što su putovali ne znam koliko tisuća kilometara da dođu ovdje. Hvala svima u Hajduku koji su bili uz mene, od predsjednika i svih ljudi", poručio je Vušković.

Danima nije dobro spavao, a onda je stiglo veliko jutro

Iako je iza njega razdoblje ispunjeno iščekivanjem, Vušković je otkrio kako je sam dan utakmice protekao iznenađujuće mirno. Priznao je da posljednjih dana nije najbolje spavao, ali kada je došlo vrijeme za povratak, sve je izgledalo gotovo kao nekada.

"Zadnjih par dana nisam dobro spavao, bilo je ludilo, bilo je svega", ispričao je. Potom je opisao kako je jutro uoči utakmice izgledalo sasvim uobičajeno. Doručak, odlazak u hotel i pripreme za susret odvijali su se bez posebne nervoze.

"Sve je bilo normalno, stvarno nisam imao neku nervozu, ništa. Kao da je sve kako treba biti", kazao je. Dodao je kako mu je posebno drago što su njegova dva kluba odigrala dobru utakmicu, premda je priznao da intenzitet susreta nije bio osobito visok.

Tisuće ljudi skandirale su njegovo ime: "Stvarno je osjećaj nemoguć"

Jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se kada je Vušković u 60. minuti napuštao travnjak. Tribine su mu skandirale ime, a podrška koju je dobio ostavila je snažan dojam na splitskog nogometaša.

Zanimljivo, priznao je kako tijekom same utakmice gotovo nije stigao razmišljati o svemu što se događa oko njega. "Iskreno, nisam baš. Bio sam fokusiran na sebe i na ono što radim", objasnio je. No trenutak izlaska s terena ipak je bio poseban. Kako je sam opisao, slušati tisuće navijača kako skandiraju njegovo ime nakon četiri godine izbivanja nešto je što je gotovo nemoguće riječima dočarati.

"Dobro se osjećam, sada je na meni da se dokazujem"

Osim o emocijama, Vušković je govorio i o svojoj fizičkoj spremi. Istaknuo je kako posljednja dva mjeseca redovito trenira s momčadi HSV-a te da nije propuštao treninge. "Stvarno se dobro osjećam. Treniram dva mjeseca s njima, nisam preskakao nijedan trening. Normalno, drugačija je utakmica od treninga, ali mislim da sam dobro izdržao", rekao je.

Zadovoljan je odigranom minutažom i svjestan kako je ovo tek početak njegova povratka natjecateljskom nogometu. "Sada je na meni da se dokazujem", naglasio je. Na pitanje što slijedi nakon povratničke utakmice, nije želio davati velika obećanja niti najavljivati svoje mjesto u početnoj postavi. "Na meni je samo da radim svaki dan što bolje, a na kraju će trener odlučiti", zaključio je Mario Vušković.