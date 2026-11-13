Ne krećite na put bez zimske opreme: Splićanin šalje fotografije snijega s autoceste, a sljedećih sati bit će ga još više!

Najavljena ciklona donijela je u petak naglu promjenu vremena diljem Hrvatske. Kiša, snažan pad temperature, snijeg i olujni vjetar stvaraju poteškoće u prometu, a posebno je zahtjevno na cestama kroz Gorski kotar.

Splićanin koji se zatekao na autocesti kroz Gorski kotar poslao nam je fotografije snježnih prizora. Snijeg ondje pada sve intenzivnije, a ponegdje ga već ima nekoliko centimetara na kolniku. Prema meteorološkim najavama, tijekom sljedećih sati očekuju se dodatne snježne oborine.

HAK upozorava vozače: Ceste su skliske, mogući su odroni

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), kolnici su u većem dijelu zemlje mokri, vlažni i skliski zbog kiše. Povremeno jaki pljuskovi mogu uzrokovati zadržavanje veće količine vode na prometnicama, a dodatnu opasnost predstavljaju mogući odroni i mjestimična magla. Zbog snažnog vjetra na pojedinim cestama u priobalju na snazi su ograničenja prometa za određene skupine vozila. Vremenske neprilike utječu i na pomorski promet, pa su u prekidu pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez, prilagodba brzine uvjetima na cestama i održavanje sigurnosnog razmaka. Oni koji planiraju putovati kroz planinska područja trebaju imati odgovarajuću zimsku opremu i prije polaska provjeriti stanje na cestama.

Nevjerojatne temperaturne razlike: U Dalmaciji 22, a u Gorskom kotaru oko nule!

Ovotjednu promjenu vremena obilježavaju iznimno velike temperaturne razlike između pojedinih dijelova Hrvatske. Dok je u Gorskom kotaru temperatura zraka pala na vrijednosti oko ništice, na jugu Hrvatske, osobito u dolini Neretve, tijekom petka bilo je čak 22 stupnja Celzijeva. Sve se događa nakon iznimno tople noći, jedne od najtoplijih zabilježenih sredinom studenoga. Dolaskom hladne fronte temperature su u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu naglo pale, ponegdje i za desetak stupnjeva.

Hladna fronta zahvatila je i sjevernu Dalmaciju, gdje je već zabilježeno osjetno zahlađenje, dok se u srednjoj i južnoj Dalmaciji još zadržava neuobičajeno toplo vrijeme. Zanimljivo, još više temperature izmjerene su u susjednim državama. U Bosni i Hercegovini dosezale su 25 stupnjeva, a u Srbiji čak 27 stupnjeva Celzijevih. Uz kišu i snijeg, ciklona donosi i snažan vjetar. Na sjevernom Jadranu već je zapuhala umjerena do jaka bura, koja će podno Velebita dodatno jačati. Tijekom večeri i noći očekuju se olujni, ponegdje i orkanski udari koji bi mogli premašiti brzinu od 150 kilometara na sat. Bura će tijekom večeri stići i do Dalmacije, ali se ondje ne očekuje njezina snaga kakva je prognozirana za područje podno Velebita.

Nakon snijega i olujne bure stiže sunčana subota

Kiša će se nastaviti tijekom večeri i noći, dok će u planinskim predjelima i dalje padati snijeg. Ipak, prema prognozama, do subotnjeg jutra očekuje se postupno smirivanje vremena. Subota bi tako u većem dijelu zemlje trebala donijeti pretežno sunčano, ali osjetno hladnije vrijeme, uz obilje sunca nakon burnog meteorološkog petka.Vozačima koji tijekom večeri i noći planiraju putovati autocestama kroz Gorski kotar preporučuje se poseban oprez zbog mogućeg snijega na kolniku, skliskih cesta i naglog pada temperature.