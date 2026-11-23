Jako nevrijeme stvara velike poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu diljem Hrvatske. Zbog snažnog vjetra na pojedinim cestama u Dalmaciji i priobalju na snazi su ograničenja prometa, dok su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije u prekidu. Na autocesti A1 između Svetog Roka i Posedarja prometovati mogu samo osobna vozila, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Prema najnovijim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a ponegdje ima i magle. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, dok u Lici pada snijeg i na pojedinim cestama vladaju zimski uvjeti.

Vozače se upozorava i na mogućnost odrona te poledice, a zbog snažnog vjetra uvedene su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju.

Dio autoceste A1 otvoren samo za osobna vozila

Zbog jakog vjetra autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je isključivo za osobna vozila. Promet se na toj dionici odvija uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

HAK je objavio i preporučeni obilazni pravac za vozila prve skupine koja ne mogu prometovati tom dionicom autoceste.

Za vozila koja putuju iz smjera juga prema unutrašnjosti preporučuje se silazak s autoceste na čvoru Zadar istok, a zatim nastavak državnim cestama D424, D56, D502, D27 i D50 preko Benkovca, Smilčića, Pridrage, Karina, Obrovca i Gračaca do čvora Sveti Rok. Isti pravac vrijedi i u suprotnom smjeru.

Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su i državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački, omiška obilaznica (DC553), Paški most (DC106) te Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku (DC8).

Brojne trajektne i katamaranske linije u prekidu

Snažan vjetar izazvao je velike poremećaje i u pomorskom prometu, osobito na linijama koje povezuju dalmatinske otoke s kopnom.

Prema informacijama HAK-a, u prekidu su trajektne linije Prizna – Žigljen, Prapratno – Sobra, Vis – Split te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.

Obustavljen je i promet na brojnim katamaranskim linijama, među kojima su:

Pula – Zadar – Pula

Rijeka – Rab – Novalja

Rijeka – Cres – Mali Lošinj

Zadar – Rivanj – Sestrunj – Zverinac – Božava – Brbinj

Šibenik – Kaprije – Žirje

Olib – Silba – Premuda – Zadar

Zadar – Molat – Brgulje – Zapuntel – Ist/Široka

Korčula – Hvar – Split

Split – Hvar – Vela Luka – Ubli

U prekidu su i brodske linije Mali Lošinj – Unije – Susak, Zadar – Mali Iž – Veli Iž – Mala Rava – Rava te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ.

Ne prometuju ni pojedini polasci na linijama Rava – Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž – Zadar te Ist/Široka – Zapuntel – Brgulje – Molat – Zadar.

Izmjene u plovidbi tijekom ponedjeljka

Za danas, 23. studenoga, najavljene su i izmjene u redu plovidbe.

Katamaranska linija 9602 Vis – Split – Vis trebala bi isploviti u 8 sati.

Na trajektnoj liniji Split – Vela Luka – Ubli također dolazi do promjena. Brod plovi prema Splitu u 6:15, bez jutarnjeg polaska u 4:30 iz luke Ubli.

Polazak iz Splita u 10:30 odvijat će se prema objavljenom redu plovidbe za petak. Nakon dolaska u Velu Luku putovanje se nastavlja u 14:15 prema Ublima, odakle je povratak predviđen u 16 sati. Iz Vele Luke trajekt bi prema Splitu trebao krenuti u 17:45.

Putnicima se preporučuje da prije polaska provjere najnovije informacije o plovidbenom redu jer su zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće dodatne promjene.

Snijeg u Lici, na snazi zabrane za pojedine skupine vozila

Uz probleme koje uzrokuje vjetar, dodatne poteškoće u prometu stvara snijeg u Lici.

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet vozilima bez propisane zimske opreme te teretnim motornim vozilima s priključnim vozilom na više državnih cesta.

Zabrane se odnose na dionice DC1 Gornji Vaganac – Udbina, DC25 Lički Osik – Korenica, DC42 Saborsko – Poljanak, DC52 Prozor – Vrelo Koreničko, DC217 Ličko Petrovo Selo – Novo Selo Koreničko, DC218 Nebljusi – Bjelopolje te DC429 Smoljanac – Prijeboj.

HAK upozorava vozače: Prilagodite brzinu i ne krećite bez zimske opreme

Iz Hrvatskog autokluba pozivaju sve sudionike u prometu na dodatan oprez.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode stanju i uvjetima na cestama, održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila te na put ne kreću bez obvezne zimske opreme.

Zbog promjenjivih meteoroloških uvjeta moguće su nove zabrane i ograničenja prometa, pa se svima koji planiraju putovanje preporučuje da prije polaska provjere aktualno stanje na cestama putem HAK-ovih internetskih stranica ili aplikacije, kao i vremensku prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda.