Ne krećite bez ovih informacija: Evo gdje parkirati za Thompsonov koncert u Šibeniku

Uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona, koji će se održati u utorak, 4. kolovoza, na stadionu Šubićevac u Šibeniku, policija je objavila detaljne upute za posjetitelje zbog očekivanog velikog broja ljudi i pojačanog prometa.

Kako bi se smanjile gužve, Grad Šibenik je u suradnji s komunalnim poduzećima osigurao tri velika parkirališta za posjetitelje – TEF, Podi i Mandalina (vojarna Bribirskih knezova).

Posjetiteljima koji dolaze iz smjera Zadra državnim cestama D8 i D27 preporučuje se korištenje parkirališta TEF. Za one koji dolaze autocestom A1, bilo iz smjera sjevera ili juga, predviđeno je parkiralište Podi, dok je parkiralište Mandalina namijenjeno vozačima koji u Šibenik stižu iz Splita državnom cestom D58.

Vozačima koji dolaze iz smjera Knina državnom cestom D33 preporučuje se parkiranje na području Općine Bilice uz županijsku cestu ŽC 6277, dok se vozačima iz smjera Splita koji koriste autocestu A1 savjetuje izlazak na čvoru Vrpolje, a potom nastavak državnom cestom D58 prema zoni Podi.

Od svih parkirališta do stadiona bit će organizirane preporučene pješačke rute, a s parkirališta Podi posjetitelje će do zone koncerta prevoziti autobusi.

Policija upozorava da se tijekom dana očekuju velike prometne gužve na području Šibenika, ali i na prilaznim cestama D8, D33, D58, D27, D531 i D554 te na autocesti A1. Zbog toga se svim posjetiteljima preporučuje da na put krenu ranije i prate upute policijskih službenika na terenu.

Privremena regulacija prometa provodit će se ovisno o sigurnosnoj procjeni i broju posjetitelja. Pojedine gradske prometnice bit će zatvorene za sav promet, osim za vozila hitnih službi, a očekuju se i zastoji tijekom dolaska i odlaska s koncerta.

Policija također apelira na vozače da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, poštuju prometne propise te u slučaju zastoja omoguće prolaz vozilima hitnih službi formiranjem koridora. Posjetiteljima se preporučuje da nakon završetka koncerta prostor napuštaju postupno kako bi se izbjegle dodatne gužve i omogućio sigurniji odlazak svih sudionika.