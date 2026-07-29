Ne konzumirajte ovaj proizvod ako ga imate doma

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda, S-Budget Rebra dimljena VP, Lot: 1B89HK, rokova trajanja 16.08.2026. i 19.08.2026., proizvođača MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., zbog povećanog broja bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom https://pivac.hr/hr/novosti/obavijest-potrosacima-o-opozivu-proizvoda-rebra-dimljena-s-budget

Podaci o proizvodu

Proizvođač: MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka ulica 13, Vrgorac

Stavlja na tržište: SPAR Hrvatska d.o.o., Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod