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Ne idete na Poljud? Evo gdje gledati spektakl protiv Ajaxa

Hajduk od 18:45 sati dočekuje slavni Ajax, a navijači koji neće biti na stadionu utakmicu mogu pratiti u izravnom televizijskom prijenosu
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Nakon dugih 16 godina čekanja, Hajduk se vraća jesenskim europskim utakmicama. Splićani večeras protiv nizozemskog velikana otvaraju ligašku fazu Konferencijske lige, a početak susreta zakazan je za 18:45 sati na Poljudu.

Gdje gledati Hajduk i Ajax?

Za sve koji neće biti na tribinama Poljuda osiguran je izravni prijenos na programu Arena Sport 1.

Bijeli u ovaj susret ulaze puni samopouzdanja nakon prvenstvene pobjede nad Dinamom (2:1), kojom su preuzeli vrh prvenstvene ljestvice. Posljednji put Hajduk je europsku jesen igrao 2010. godine, kada je nastupao u skupini Europske lige. Posebnu simboliku večerašnjem susretu daje i činjenica da je Ajax gostovao na Poljudu 1995. godine, u četvrtfinalu Lige prvaka.

I Dinamo večeras igra u Europi

Europski četvrtak donosi i nastup zagrebačkog Dinama, koji od 21 sat na Maksimiru dočekuje belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Prijenos te utakmice bit će na Arena Sport 2.

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