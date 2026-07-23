Ne idete na Poljud? Evo gdje gledati Hajduk protiv Pafosa

Hrvatske klubove danas očekuje nova velika europska večer. Na teren izlaze Varaždin, Rijeka i Hajduk, a utakmice će biti moguće pratiti u izravnim televizijskim prijenosima. Najviše pozornosti u Dalmaciji bit će usmjereno prema Poljudu, gdje Hajduk od 21 sat dočekuje ciparski Pafos u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu. Za sve koji neće biti na stadionu, prijenos je osiguran na HDTV-u, Hajdukovu televizijskom kanalu dostupnom putem MAXtv-a.

Bijeli traže prednost pred uzvrat

Hajduk je europsku sezonu otvorio prolaskom protiv Žiline. Momčad Gonzala Garcije slavila je na Poljudu s 2:0, dok je u uzvratu u Slovačkoj poražena rezultatom 2:1, što je Bijelima bilo dovoljno za ukupnu pobjedu 3:2.

S druge strane stiže Pafos, osvajač ciparskog kupa, koji vodi portugalski trener Ricardo Sá Pinto. Ciparskoj momčadi susret na Poljudu bit će prva službena utakmica u novoj sezoni.

Susret Hajduka i Pafosa počinje u 21 sat, a glavni sudac bit će Irac Robert Harvey.

Gdje gledati Hajduk, Rijeku i Varaždin?

Europski program hrvatskih klubova počinje u 20 sati utakmicom Varaždina i češkog Jabloneca, koja se prenosi na MAXSportu 1.

Rijeka će od 20.45 sati ugostiti Derry City, a prijenos je na MAXSportu 2. Posljednji će na teren Hajduk i Pafos. Utakmica na Poljudu počinje u 21 sat, uz izravan prijenos na HDTV-u.

Raspored prijenosa:

Varaždin – Jablonec, 20 sati – MAXSport 1

Rijeka – Derry City, 20.45 sati – MAXSport 2

Hajduk – Pafos, 21 sat – HDTV