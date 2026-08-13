Ne idete na Poljud? Evo gdje danas gledati Hajduka, samo je jedna mogućnost

Rijeka i Hajduk danas igraju uzvratne utakmice 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Oba hrvatska predstavnika u odlučujuće susrete ulaze s prednošću iz prvih utakmica te će pokušati potvrditi plasman u sljedeću fazu natjecanja. Rijeka gostuje u Finskoj kod Ilvesa, dok Hajduk na Poljudu dočekuje litavski Žalgiris.

Rijeka u Finskoj brani minimalnu prednost

Riječani su u prvoj utakmici na Rujevici slavili protiv Ilvesa rezultatom 1:0, pa ih u uzvratu očekuje borba za očuvanje minimalne prednosti i prolazak dalje. Susret Ilvesa i Rijeke počinje u 19 sati, a dobra vijest za navijače je da je televizijski prijenos dostupan svima na RTL televiziji.

Hajduk na Poljudu ima veliku zalihu

Znatno uvjerljiviju prednost uoči uzvrata ima Hajduk. Splićani su u prvom susretu protiv Žalgirisa slavili rezultatom 5:2 i tako napravili veliki korak prema prolasku u sljedeće kolo kvalifikacija. Uzvratna utakmica igra se na Poljudu s početkom u 21 sat. Za razliku od Rijekine utakmice, prijenos Hajduka neće biti dostupan na nacionalnim televizijskim kanalima. Susret protiv Žalgirisa moći će se pratiti isključivo putem klupske televizije Hajduk Digital TV.

Gdje gledati utakmice?

Ilves - Rijeka – prijenos na RTL televiziji

Hajduk - Žalgiris – od 21 sat na Hajduk Digital TV