Ne gore samo obala i otoci: Veliki požar pustoši Dinaru

Požar koji je već danima aktivan na području Bosne i Hercegovine proširio se i na hrvatsku stranu Dinare. Vatra je aktivna na teško pristupačnom graničnom području, gdje vatrogasne snage nastavljaju borbu s požarom.

Iz Planinarske udruge Dinaridi objavili su kako su, prema informacijama kojima raspolažu, vatrogasci velikim naporima uspjeli obraniti planinarsko sklonište „Zlatko Prgin“.

„Koliko znamo planinarsko sklonište 'Zlatko Prgin' su vatrogasci uspjeli obraniti ogromnim naporima i na tome im hvala“, poručili su.

Međutim, opasnost još nije prošla. Prema njihovim navodima, vatra se ponovno širi u smjeru vrha Dinare.

„Sada se vatra ponovo širi prema vrhu Dinare!“, upozorili su iz udruge.

Posebnu poruku uputili su vatrogascima koji će borbu s požarom nastaviti i tijekom noći.

„Vatrogascima koji su gore i bit će tokom noći, samo možemo reći 'Čuvajte se'. Sve će jednog dana biti kao prije!“, zaključili su iz Planinarske udruge Dinaridi.