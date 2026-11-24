Ispod morske površine u Kaštel Sućurcu, na lokalitetu Trstenik, skriva se jedno od zanimljivijih podvodnih arheoloških nalazišta na istočnoj obali Jadrana. Ondje su tijekom višegodišnjih istraživanja pronađeni ostaci antičkog gospodarskog kompleksa, drvenih obalnih konstrukcija, brojne amfore i čak tri rimska broda. Posebno je neobično to što brodovi nisu završili na morskom dnu zbog oluje ili pomorske nesreće, nego su ih Rimljani namjerno potopili kako bi učvrstili obalu svojeg pristaništa.

Muzej grada Kaštela objavio je nove informacije o ovogodišnjoj istraživačkoj kampanji, tijekom koje su arheolozi nastavili dokumentirati drevne drvene konstrukcije i ostatke broda poznatog pod nazivom Trstenik 3. Istraživanja provodi Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru u suradnji s Muzejom grada Kaštela i Institutom za pomorsku baštinu ARS NAUTICA. Iako im vremenske prilike nisu bile posebno naklonjene, stručnjaci su uspjeli obaviti niz važnih zahvata koji će pomoći u daljnjem razumijevanju života na ovom dijelu obale u rimsko doba.

Tri rimska broda koja su postala dio obale

Priča o Trsteniku počela se ozbiljnije otkrivati 2002. godine, kada su podmorski nalazi potvrdili postojanje velikog rimskog gospodarskog kompleksa. Tijekom narednih istraživanja pronađeni su ostaci drvene obale, amfore i brodske konstrukcije. Prvi brod otkriven je 2006. godine, a još dva pronađena su tijekom istraživanja 2020. godine.

Prema istraživanjima koje je predstavila arheologinja Irena Radić Rossi, tri broda međusobno se razlikuju po veličini i konstrukciji. Trstenik 1 bio je najveći, dug približno 14 metara, Trstenik 2 bio je znatno manji, dug oko pet metara, dok je Trstenik 3 bio plovilo duljine približno deset metara. Takve razlike pružaju dragocjene podatke o različitim tipovima brodova koji su nekada plovili Kaštelanskim zaljevom.

No najzanimljivija je njihova posljednja namjena. Rimljani su brodove ispunili velikim kamenjem i namjerno potopili uz drvenu konstrukciju obale, pretvarajući ih u svojevrsne građevinske elemente koji su pomagali stabilizirati pristanište. Tako su plovila koja su nekoć služila pomorskom prometu dobila potpuno novu funkciju, a njihovi drveni ostaci ostali su sačuvani ispod morskog sedimenta gotovo dva tisućljeća.

Amfore iz današnje Španjolske i neobične posude za morski život

Trstenik je mnogo više od nalazišta starih brodova. Arheolozi su ondje pronašli brojne ostatke amfora tipa Dressel 20, velikih keramičkih spremnika koji su se u rimsko doba koristili za prijevoz maslinova ulja iz Hispanije, osobito s područja današnje južne Španjolske. Njihova prisutnost pokazuje povezanost antičke Dalmacije sa širokom trgovačkom mrežom Rimskog Carstva.

Posebno je zanimljivo što dio tih amfora nije završio na lokalitetu samo kao trgovačka roba. Rimljani su ih ponovno upotrijebili u gradnji obalnih konstrukcija, zajedno s drvenim pilonima i daskama. U jednom ranije istraženom dijelu nalazišta dokumentirana je skupina od čak 40 amfora omeđena s 91 drvenim pilonom, što svjedoči o složenosti tadašnjih građevinskih zahvata.

Među najneobičnijim nalazima nalazi se i veliki keramički spremnik, takozvani prošupljeni dolij, koji je iz mora izvađen 2002. godine. Takve posude s naknadno izrađenim otvorima predstavljaju iznimno rijedak fenomen poznat s dalmatinske obale. Arheolozi pretpostavljaju da su mogle služiti za držanje živih riba, jegulja ili školjkaša, premda njihova točna namjena još nije potpuno razjašnjena.

Je li rimska luka izgrađena na još starijem naselju?

Istraživanja Trstenika donijela su i iznenađenje koje priču o ovom lokalitetu pomiče u znatno stariju prošlost. Tijekom istraživačke kampanje 2024. godine u dubljim slojevima pronađeni su ostaci keramičkog posuđa iz brončanog doba. Slični ulomci bili su uočeni još 2015. godine, ali tada nije bilo dovoljno podataka da bi se zaključilo postoji li na tom mjestu i starije naselje.

Novi nalazi, zabilježeni približno 20 metara od prvotnog otkrića prapovijesne keramike, otvorili su mogućnost da se rimsko pristanište razvilo na prostoru koji su ljudi koristili mnogo stoljeća ranije. Prema arheološkim pretpostavkama, moglo bi biti riječ o manjem brončanodobnom priobalnom naselju na nekadašnjem poluotoku uz potok Trstenik.

Takvo tumačenje zasad ostaje pretpostavka koju tek treba potvrditi dodatnim istraživanjima. Međutim, ako se pokaže točnom, značilo bi da povijest ljudske aktivnosti na ovom dijelu Kaštelanskog zaljeva seže znatno dublje od rimskog razdoblja, kojemu pripadaju dosad najbolje istraženi ostaci.

Što su arheolozi istraživali ove godine?

Najnovija istraživačka kampanja bila je usmjerena na više dijelova nalazišta, a najveći dio radova obuhvatio je drvenu konstrukciju sastavljenu od dasaka i pilona, koja se proteže u smjeru istok – zapad. Stručnjaci su detaljno dokumentirali njezine sačuvane dijelove te istražili prostor sjeverno od konstrukcije. Nastavljeni su i radovi uz pramac broda Trstenik 3 kako bi se dobio jasniji uvid u njegovu kobilicu i način gradnje.

Osim samog istraživanja, pozornost je posvećena zaštiti osjetljivih arheoloških ostataka. Provedeni su konzervacijski radovi na prostoru na kojem se nalaze hispanske amfore zaštićene posebnom mrežom. Budući da je postojeća zaštitna mreža dotrajala, za 2027. godinu predviđena je njezina zamjena novom.

Istraživanja je vodila dr. sc. Irena Radić Rossi uz suradnike Nevena Letu, Vedrana Dorušića, Vedrana Katavića i Ivana Šutu, kao i ostale članove istraživačkog tima. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Splitsko-dalmatinske županije, kroz program razvoja i valorizacije pomorske baštine, te Grada Kaštela.

Danas se antički brodovi mogu istražiti i bez ronjenja

Zanimljivo je da priča o Trsteniku sve više izlazi izvan arheoloških stručnih krugova. U stalnom postavu Muzeja grada Kaštela u dvorcu Vitturi posjetiteljima je dostupan interaktivni prikaz podvodnog nalazišta. U sklopu europskog projekta ARCHAEODIGIT izrađen je taktilni 3D model antičkog broda, koji pomoću senzora dodira i digitalnih sadržaja omogućuje upoznavanje njegove konstrukcije.

Muzejski sadržaji uključuju i interaktivnu kartu, audiovizualne prikaze te digitalne informacije o podvodnoj baštini Kaštela. Time posjetitelji mogu upoznati ostatke brodova koji se i dalje čuvaju na morskom dnu, bez potrebe za ronjenjem ili izlaganjem osjetljivih konstrukcija dodatnom riziku.

Nalazište Trstenik, koje se okvirno datira u razdoblje od 1. stoljeća prije Krista do 3. stoljeća poslije Krista, jedan je od vrijednih dokaza koliko je Kaštelanski zaljev bio gospodarski aktivan u antičko doba. U neposrednoj blizini Salone, tadašnjeg velikog urbanog središta rimske Dalmacije, odvijao se život čije tragove arheolozi danas postupno otkrivaju pod morem. Svaka nova istraživačka kampanja donosi još poneki odgovor o tome kako su Rimljani gradili, trgovali i koristili more koje danas povezuje Kaštela, Solin i Split.