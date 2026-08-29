Ne bacajte višak začinskog bilja: Ovako ga sačuvajte za jesen i zimu

Kraj ljeta u vrtovima, na balkonima i prozorskim daskama često znači i obilje začinskog bilja. Bosiljak je još uvijek bujan, ružmarin i timijan spremni su za branje, a peršin, vlasac i menta nerijetko rastu brže nego što ih možemo potrošiti.

Umjesto da višak završi u otpadu, upravo je sada pravo vrijeme za pripremu zaliha za hladnije mjesece. Ovisno o vrsti biljke, možete je osušiti, zamrznuti ili pretvoriti u aromatične dodatke koje ćete kasnije koristiti tijekom kuhanja, piše Novi list.

Nije svako začinsko bilje najbolje sušiti

Sušenje je vjerojatno prvi način čuvanja začinskog bilja koji nam pada na pamet, ali nije idealan izbor za svaku biljku. Najbolje rezultate daje kod čvršćih i aromatičnijih vrsta poput ružmarina, timijana, origana, mažurana i kadulje.

Bilje uberite po suhom vremenu, uklonite oštećene dijelove i po potrebi ga nježno operite te dobro osušite. Možete ga povezati u manje svežnjeve i objesiti na suhom, prozračnom i sjenovitom mjestu. Izbjegavajte izravno sunce jer ono može utjecati na boju i aromu.

Kada se listovi potpuno osuše i počnu lako mrviti među prstima, odvojite ih od stabljika i spremite u čiste, potpuno suhe staklenke. Držite ih podalje od izvora topline i svjetlosti.

Zamrzavanje bolje čuva nježnije biljke

Bosiljak, peršin, kopar, korijander i vlasac nakon sušenja često izgube dio karakteristične svježine pa ih je praktičnije zamrznuti.

Bilje operite, dobro osušite i nasjeckajte, a zatim ga rasporedite u manje posudice ili vrećice za zamrzavanje. Pokušajte istisnuti što više zraka prije zatvaranja i pripremite manje porcije kako ne biste svaki put morali odmrzavati veću količinu, piše Novi list.

Kod korištenja najčešće ga nije potrebno prethodno odmrzavati. Jednostavno uzmite potrebnu količinu i dodajte je izravno u juhu, umak, varivo ili drugo kuhano jelo.

Napravite aromatične kockice

Jedan od najpraktičnijih načina čuvanja viška začinskog bilja su kalupi za led. Nasjeckano bilje rasporedite u kalup, dodajte malo vode ili maslinova ulja i zamrznite.

Kada se kockice stvrdnu, prebacite ih u vrećicu ili posudu za zamrzavanje. Tako ćete uvijek imati spremnu malu porciju začinskog bilja koju možete ubaciti u tavu, umak, juhu ili varivo.

Za ovu metodu posebno su praktični peršin, vlasac, ružmarin, timijan i kadulja. Ako koristite maslinovo ulje, birajte kombinacije koje ćete kasnije koristiti u kuhanim jelima.

Bosiljak pretvorite u pesto

Ako upravo bosiljka imate u izobilju, pesto je jedan od najboljih načina da ga iskoristite. Klasična kombinacija uključuje svježi bosiljak, maslinovo ulje, pinjole, češnjak i parmezan, no recept lako možete prilagoditi onome što imate kod kuće.

Pesto možete čuvati kratko vrijeme u hladnjaku ili ga zamrznuti u manjim posudama. Praktično rješenje ponovno su kalupi za led jer ćete dobiti pojedinačne porcije idealne za tjesteninu, umake, sendviče ili povrće.

Aromatizirajte sol

Višak začinskog bilja možete pretvoriti i u domaću aromatiziranu sol. Ružmarin, timijan, kadulja ili origano dobro se slažu s krupnijom morskom soli, a kombinacije možete prilagoditi vlastitom ukusu.

Bilje je važno dobro osušiti prije spremanja kako vlaga ne bi ostala zarobljena u staklenci. Ovako pripremljena sol može poslužiti za začinjavanje krumpira, pečenog povrća, mesa, ribe ili focaccie, piše Novi list.

Od mente napravite zalihu za čaj

Ako vam se menta tijekom ljeta proširila više nego što ste planirali, kraj sezone idealan je trenutak za njezino branje. Listove možete osušiti na prozračnom i sjenovitom mjestu te ih nakon potpunog sušenja spremiti u dobro zatvorenu posudu.

Tako ćete tijekom jeseni i zime imati vlastitu zalihu za čaj, ali i dodatak limunadama, desertima i drugim napitcima.

Berite bilje prije nego što izgubi najbolju aromu

Začinsko bilje najbolje je brati dok je zdravo i aromatično, a ne čekati da hladnije noći i promjena vremena učine svoje. Za većinu biljaka dobro je odabrati suh dan i brati ih nakon što se jutarnja rosa povuče.

Nekoliko sati posla krajem ljeta tako može značiti mjesece domaćih zaliha. Osim što ćete smanjiti bacanje hrane, u kuhinji ćete tijekom jeseni i zime imati barem mali dio mirisa i okusa ljeta.