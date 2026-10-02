NBA zvijezda: "Tužno je vidjeti igrače kako promoviraju sportsko klađenje"

Da je poseban u svijetu svog sporta, francuski košarkaš Victor Wembanyama dokazao je već svojom agilnošću i preciznošću, neuobičajenim svojstvima za igrača visokog čak 224 centimetra. Ovaj put učinio je to svojim odlučnim stavom, piše Večernji.

Naime, on je povukao je jasnu granicu između svog osobnog brenda i sportskog klađenja. Govoreći u četvrtak na predsezonskom trening-kampu San Antonio Spursa, ovaj francuski fenomen osvrnuo se na korporativne sponzore, svoju rodnu Francusku i na to kako mu Teksas postaje drugi dom.

Na pitanje bi li ikada reklamirao platformu za sportsko klađenje, odmah je odbacio tu ideju.

- Apsolutno ne. To nikada neću učiniti. Po mom mišljenju, vrlo je tužno vidjeti neke igrače kako to promoviraju. Svatko radi što želi, ali bez mene.

Očito je da financijska dobit ne diktira njegove životne i poslovne odluke.

- Odbio sam mnogo više novca nego što sam ga zaradio, i to za stvari koje nisu bile u skladu s mojim vrijednostima. Želim promovirati stvari koje imaju pozitivan učinak i utjecaj na svijet, te s kojima mogu dijeliti poruke i vrijednosti.

A njegov sustav vrijednosti očito je drugačiji od nekih sportskih velikana poput Nikole Jokića, Cristiana Ronalda, Ronaldinha, Zlatana Ibrahimovića. Jokić se pojavljivao u reklamnim kampanjama online kladionice Superbet dok je Ronaldinho snimao promotivne spotove za neke regionalne priređivače igara na sreću poput Meridiana. Cristiano Ronaldo je pak bio zaštitno lice i ambasador za PokerStars a i Ibrahimović je u karijeri povezivan s promidžbom brendova za klađenje.

U svom prvom novosezonskom istupu, Wembanyama se osvrnuo i na ljeto provedeno u Francuskoj. Nekoliko suigrača iz San Antonija prešlo je Atlantik kako bi ga posjetilo. Ta je gesta duboko dirnula mladog vođu "Mamuza".

Među gostima je bio i Carter Bryant. Ovaj 22-godišnji centar primijetio je da njegov suigrač vjerojatno nikada nije napustio Sjedinjene Države što je slučaj i s velikim brojem američkih sportaša koji nisu nastupali na međunarodnoj razini natjecanja.

- Mora vidjeti Eiffelov toranj. Mora vidjeti, znate, drugačiju kulturu.

Francuska, dakako, ostaje Wembyjev pravi dom, no Teksas sve više zauzima važno mjesto u njegovu životu. Kazuje da povezanost sa San Antonijem još nije na toj razini, ali pruža istinski osjećaj pripadnosti.

- Ovdje imam isti osjećaj doma i dobrodošlice. To je najsnažniji osjećaj koji imam. Čini se kao da su me ovdje prihvatili od prvog dana, pa čak i prije prvog dana.