Nazvao kolege i rekao: "Palite kamione, dolazite u Omiš." Svi su se odazvali

Nakon velikog požara koji je poharao omiško područje, na terenu se i dalje intenzivno radi na saniranju posljedica vatrene stihije. Požar je iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu, među kojom su i brojni potpuno izgorjeli automobili.

Dobili smo nove fotografije s terena koje prikazuju uklanjanje uništenih vozila. Prioritet je najprije bio očistiti cestu na području Ravnice – Nemira kako bi ponovno postala prohodna, a u akciju su se uključile brojne vučne službe.

Naime, dok se požar približavao kućama, ljudi su u panici napuštali automobile na cesti i spašavali se pred vatrom. Nakon što je prošla neposredna opasnost, dio vozila ostao je zaključan i blokirao prometnicu.

"Sam nisam mogao ništa"

Jedan od onih koji su se uključili u akciju bio je Bogdan Utrobičić, koji je na Facebooku opisao kako je sve počelo. Gledajući požar koji se širio njegovim gradom i zahvaćao kuće i poslovne prostore njegovih prijatelja, odlučio je ponuditi pomoć.

Kako je naveo, Gradu Omišu ponudio je pomoć vučne službe kako bi se što prije raščistila cesta između Ravnica i Nemire. Krenuo je kamionom prema pogođenom području, no ubrzo je postalo jasno da je razmjer problema prevelik da bi posao mogao obaviti sam.

Tada je, kaže, nazvao kolege i prijatelje.

"Situacija je katastrofalna, sam ne mogu ništa, ali prijatelji su sve što čovjek ima. Nazvao sam ih i samo rekao: 'Palite kamione i dolazite u Omiš'", opisao je Utrobičić.

Odaziv je bio trenutačan. Prema njegovim riječima, cesta Ravnice – Nemira bila je otvorena za otprilike sat vremena, iako su brojni automobili koji su ostali na prometnici bili zaključani.

"To je naš posao i idemo", poručio je.

Zahvalio kolegama koji su stigli pomoći

Utrobičić je javno zahvalio svim kolegama i prijateljima koji su se odazvali pozivu i stigli sa svojim vozilima pomoći u raščišćavanju prometnice. Među njima su bili djelatnici više vučnih službi te pojedinci koji su stavili svoje znanje i opremu na raspolaganje.

"Srce je veliko kao kuća, od ponosa i tuge", napisao je, dodajući kako je situacija na terenu bila strašna te da se nada da se nešto slično više nikada neće ponoviti.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije građana, a neki su odmah ponudili i dodatnu pomoć. Jedan od komentatora ponudio je pomoć ljudima koji su u bijegu pred požarom izgubili ključeve automobila, navodeći kako mogu izaći na teren, otvoriti vozila i izraditi nove ključeve. Drugi su se stavili na raspolaganje za daljnje izvlačenje i uklanjanje vozila.

Nakon što je prometnica očišćena i ponovno osposobljena za promet, nastavljeno je uklanjanje automobila uništenih u požaru.

Nove fotografije s terena najbolje pokazuju razmjere štete. Od pojedinih vozila ostale su tek izgorjele karoserije, a sanacija se nastavlja kako bi se promet i svakodnevni život na pogođenom području što prije normalizirali.

Nakon toga krenulo se i s uklanjanjem izgorjelih automobila koji su ostali uz prometnicu i ometali normalno odvijanje prometa.

Fotografije svjedoče o razmjerima štete koju je iza sebe ostavio požar. Od pojedinih automobila ostale su tek izgorjele karoserije, a sanacija terena nastavlja se kako bi se promet i svakodnevni život na pogođenom području što prije normalizirali.