Nazvao Cro Copa "komunjarom i veleizdajnikom", Mirko mu uzvratio porukom koja se dijeli mrežama

Mirko Filipović već je godinama izvan profesionalnog borilišta, ali legendarni Cro Cop ni danas ne zapostavlja treninge. Da je i dalje u impresivnoj fizičkoj formi pokazao je novom objavom na društvenim mrežama, no jedna sasvim druga stvar ubrzo je privukla puno više pozornosti. Sve je počelo nakon što je Filipović na Facebooku objavio usporedne fotografije svog izgleda danas i prije deset godina. Brojni pratitelji pohvalili su njegovu formu, no među komentarima se našla i izrazito provokativna poruka jednog korisnika.

Nazvao ga "komunjarom i veleizdajnikom"

Komentator se nije zaustavio na kritici. Cro Copa nazvao je "komunjarom i veleizdajnikom", opisao ga kao "vreću za napucavanje", a uz to je ustvrdio da mu je najveće postignuće bilo to što je navodno bio ministar sporta.

Filipović takvu poruku nije ignorirao. Umjesto kratkog odgovora, odlučio je uzvratiti podužom porukom koja se ubrzo počela širiti društvenim mrežama.

Mirko krenuo bez kočnice: "O sunce moje domoljubno"

Cro Cop odgovor je započeo riječima "O sunce moje domoljubno", nakon čega se ironično osvrnuo na pismenost i inteligenciju autora komentara. Također ga je ispravio poručivši mu da nikada nije bio ministar u Vladi te ga podsjetio da komunizma u Hrvatskoj nema još od 1990. godine. Filipović je potom nastavio u istom tonu, sugerirajući komentatoru da bi tijekom ljetnih dana mogao nešto pročitati i dodatno se educirati. Pritom nije propustio ponovno se našaliti na račun njegova načina pisanja.

Onda je uslijedio još žešći odgovor

Tu, međutim, nije bio kraj. U nastavku poruke Cro Cop je dodatno zaoštrio retoriku te se vrlo slikovito narugao mogućnosti da će njegov kritičar išta naučiti, ali mu je ironično poručio da ipak ne smije odustati od "educiranja" i prozivanja onih koje smatra komunistima i veleizdajnicima. Posebno je zanimljivo što je na kraju poruke spomenuo i pogrešno napisano ime "Cro Cor", koje je korisnik upotrijebio u svojoj prozivci.Filipović je posljednji dio odgovora posvetio tvrdnji da je on navodno "vreća za napucavanje".

U ironičnom tonu pozvao je autora komentara da svoje riječi potvrdi i uživo te dođe ga "napucati", uz poruku da je za takav potez ipak potrebno znatno više hrabrosti nego za pisanje uvreda na Facebooku. Cro Cop je tako još jednom pokazao da, iako više ne ulazi profesionalno u ring, na provokacije itekako zna uzvratiti.