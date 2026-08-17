NAZVALI SMO GA Došao u Hrvatsku da spasi majku teškog rada, a onda dobio poruke da ode: "Zašto želite da napustim ovu zemlju?"

Raza ima tek 20 godina, ali iza sebe već ima iskustvo života u drugoj zemlji, daleko od obitelji i svega što mu je poznato. U Hrvatsku je došao iz želje za boljom zaradom i mogućnošću da pomogne svojoj obitelji. Radi i živi u Hrvatskoj, uči hrvatski jezik i, kako kaže, pokušava prihvatiti i dobro i loše što mu život u novoj zemlji donosi. Njegova priča nedavno je privukla veliku pažnju javnosti, a nakon brojnih poruka podrške odlučio je otvoreno govoriti o svom iskustvu.

Prije dolaska u Hrvatsku Raza je u Nepalu radio kao voditelj gradilišta. No plaća koju je ondje zarađivao bila je dovoljna tek za njegove vlastite troškove. „Radio sam kao voditelj gradilišta u Nepalu, ali plaća koju sam dobivao bila je dovoljna samo za moje troškove. Nisam mogao pomagati roditeljima. Drugim riječima, želio sam povećati svoje prihode“, objašnjava.

U Hrvatsku je stigao krajem srpnja. Za 20-godišnjaka to je bio velik korak – prvi put je sam otišao živjeti u zemlju čiji jezik ne govori, s drugačijom hranom, kulturom i svakodnevicom. „Bilo mi je jako teško s jezikom i, naravno, biti daleko od obitelji. Ovo je prvi put da sam sam otišao u zemlju u kojoj su jezik i hrana drugačiji“, kaže Raza.

Danas je, međutim, ono što mu je u početku bilo strano postalo njegova svakodnevica.

Svakog dana razgovara s obitelji

Najviše mu, očekivano, nedostaje obitelj. Njegova majka i mlađa sestra ostale su u Nepalu, a upravo su one glavni razlog zbog kojeg je odlučio otići toliko daleko od kuće. „U početku mi je bilo jako teško, ali sada je to moj normalan život. Uglavnom razgovaram s obitelji svaki dan. Ako to nije moguće, uvijek im pošaljem glasovnu poruku i kažem da sam dobro i da jedem kako treba“, govori.

Posebno mu je važno što svojim radom može promijeniti život svoje majke. Njegova majka radi na tuđim poljima, a Raza se nada da bi zahvaljujući novcu koji zarađuje u Hrvatskoj jednog dana mogao kupiti vlastito zemljište.

„Moja majka je radila na tuđim poljima i još uvijek radi. Ali situacija se mijenja i možda ću moći kupiti vlastito poljoprivredno zemljište kako moja majka više ne bi morala raditi na tuđim poljima. Sve se događa i mijenja zbog novca koji zarađujem ovdje u Hrvatskoj“, kaže.

„Osjećao sam se jako loše“

Raza je u jednom od svojih videa postavio pitanje: „Zašto želite da napustim ovu zemlju?“ Na negativne komentare nije ostao ravnodušan. „Iskreno, osjećao sam se jako loše jer ne radim ništa pogrešno. Čak provodim dosta vremena učeći njihovu kulturu i jezik kako oni ne bi morali prolaziti kroz probleme zato što ja ne znam jezik“, kaže. Ipak, ono što ga je posebno iznenadilo bila je količina podrške koju je dobio.

„Bio sam pomalo iznenađen što ima više dobrih i ljubaznih ljudi nego loših“, kaže. Jedna poruka posebno mu je ostala u srcu. U njoj mu je osoba poručila da, koliko god bio dobar, uvijek će postojati netko tko će ga mrziti samo zato što nije iste nacionalnosti. „Poruka me doslovno uvjerila da ostanem. Rekla mi je: nije važno koliko si dobar, uvijek će postojati netko tko će te mrziti samo zato što ne dijelite istu nacionalnost. Radi ono zbog čega si došao, prihvati dobro i ignoriraj loše.“

Hrvatski uči zbog ljudi

Razin hrvatski koji je pokazao u svojim videima mnoge je iznenadio. No Raza kaže da još uvijek smatra da nije naučio dovoljno. „Svaki dan čitam kako bih naučio jezik, iako još nisam puno naučio“, priznaje.

Ipak, za njega učenje hrvatskog nije samo pitanje praktičnosti. Smatra ga načinom poštovanja zemlje u kojoj živi.

„Jako mi je važno naučiti jezik jer postoje tisuće starijih ljudi koji ne znaju engleski, a ne mogu očekivati od njih da ga nauče. Zato je bolje da se ja potrudim i pokažem poštovanje prema njihovoj naciji.“

„Doživio sam više odbijanja, ali bio sam i voljen“

Na pitanje kakvo je njegovo stvarno iskustvo s Hrvatima, Raza ne želi stvari prikazivati ni boljima ni gorima nego što jesu. „Moje iskustvo u Hrvatskoj nije ni toliko dobro da bih rekao da je sve dobro, ni toliko loše da bih rekao da je sve loše. Zato ću reći – u redu je.“

Ipak, priznaje da je doživio više odbijanja nego što je očekivao. „Neću lagati, susreo sam se s više odbijanja, ali istovremeno sam bio i voljen. Mislim da je to nadoknadilo dio odbijanja.“

A upravo zato danas ima poruku za one koji negativno gledaju na strane radnike.

„Nitko ne napušta svoju zemlju iz zabave“

Raza vjeruje da je važno razumjeti zašto ljudi poput njega dolaze u Hrvatsku. „Nitko ne napušta svoju zemlju iz zabave. Barem ja nisam. Svi dolazimo ovdje kako bismo zaradili i ostvarili svoje snove, bilo da je riječ o pomaganju obitelji ili osiguravanju budućnosti.“

Dodaje kako strani radnici ne dolaze s namjerom da nekome nešto oduzmu. „Osobno kažem da nitko nije ovdje kako bi preuzeo vašu zemlju ili vam naudio. Ovdje smo jer vjerujemo da nam ova zemlja može pomoći. I svi smo jako zahvalni.“

Hrvatska ostaje u njegovim planovima

Unatoč svemu što je do sada doživio, Raza ne planira tako brzo otići. „Da, nastavit ću živjeti ovdje u Hrvatskoj. Možda se ovdje čak i oženim“, kaže.

Njegov najveći cilj ipak nije vezan samo uz njega. Želi zaraditi dovoljno novca kako bi njegova majka i mlađa sestra mogle doživjeti svu sreću koju, kako kaže, zaslužuju. A kada je riječ o njegovom osobnom snu, odgovor je jednostavan: „Želim imati dovoljno novca da moja mama i moja mlađa sestra mogu doživjeti svu sreću koju zaslužuju. A moj osobni san je imati vlastiti posao.“

Za mladog Nepalca Hrvatska tako nije samo mjesto na kojem trenutno radi. Ona je, barem zasad, dio puta prema životu koji želi izgraditi – za sebe, ali prije svega za svoju obitelj.