Navijte alarm: U 6.12 sati Mjesec će prirediti poseban spektakl na nebu

Dok većina u gluho doba noći spava, Branko Nađ pogled usmjerava prema nebu. Hvatanje rijetkih astronomskih pojava - već sedam godina - njegova je strast

"Prvi i osnovni preduvjet za to je da budeš dovoljno lud da se odrekneš sna samovoljno. Dakle, ne da ti zvoni budilica da ideš na posao ili na noćnu smjenu, nego da ideš na brdo snimat zvijezde ili evo u ovom slučaju pomrčinu Mjeseca", rekao je Branko Nađ, autor projekta Hrvatska pod zvijezdama.

Za uhvatiti trenutak poput ovoga nije dovoljno samo dići se iz kreveta i usmjeriti objektiv fotoaparata prema nebu.

"Za bilo kakvo fotkanje neba i vremenskih prilika, neprilika ti treba dobra vremenska prognoza. Budući da je noćas ta pomrčina Mjeseca djelomična, koja će biti vrlo nisko na horizontu i zapravo će on kao takav pomračen već ulazit u horizont i nećemo vidjeti potpuno, treba nam otvoren prostor prema zapadu, treba znat što i čime slikaš, treba na fotoaparat za ovakve stvari, ja preporučam teleobjektive, velike, stativ, jer će to bit pred jutro još uvijek dosta mrak da ne možeš iz ruke", izjavio je Nađ za Novu TV.

A koliko god priprema bilo, neke stvari ipak ostaju izvan ljudske kontrole.

"Samo sreće da ti se ne potrefi da baš taman netko u tom smjeru pali neku vatru ili da je došao oblak točno na tom dijelu neba gdje tebi treba", dodao je Nađ.

Ali ako se sve posloži – fotografija je, kaže Branko, taman.

"Kad je Zemlja između Sunca i Mjeseca, onda ta Zemljina sjena zahvati Mjesec. Za vrijeme pomrčine mi ćemo uvijek vidjeti cijeli Mjesec, ali onaj dio Mjeseca koji bude skriven Zemljinom sjenom, koji bude zasjenjen, on će svijetliti jednim crvenkasto-narančastim, crvenkasto-bakrenim sjajem", rekao je poznati astronom.

Bakreni vrhunac pomrčine bit će vidljiv u 6 sati i 12 minuta, prije samog zalaska Mjeseca. A kako će iduća ovakva prilika doći tek početkom 2028., za one spremne žrtvovati malo sna - noćas bi mogla stići i vrijedna uspomena.